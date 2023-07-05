Матвиенко поручила оценить правовые рамки работы азартных игр в интернете

«В свое время президентом было принято совершенно правильное решение о запрете игровых автоматов и казино в городах и создании для них специальных игровых зон. Но сегодня игры ушли в интернет, и я знаю случаи, когда люди на них подсаживаются. Они проигрывают большие деньги в интернете, становятся игроманами. И самое опасное, что на это подсаживаются и подростки», – сказал спикер.