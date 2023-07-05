Газета
Общество

Матвиенко поручила оценить правовые рамки работы азартных игр в интернете

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать работу азартных игр в интернете. Ее слова привела «Парламентская газета».

«В свое время президентом было принято совершенно правильное решение о запрете игровых автоматов и казино в городах и создании для них специальных игровых зон. Но сегодня игры ушли в интернет, и я знаю случаи, когда люди на них подсаживаются. Они проигрывают большие деньги в интернете, становятся игроманами. И самое опасное, что на это подсаживаются и подростки», – сказал спикер.

Матвиенко отметила, что эту сфера надо отрегулировать, чтобы работа таких сервисов «была основана на правилах, чтобы они не работали по беспределу».

Платежи в пользу нелегальных азартных игр резко выросли в 2022 году

Госорганы и участники платежного рынка должны совместно бороться с незаконными казино, считают в ЦБ

В апреле предправления небанковской кредитной организации «Мобильная карта» Елена Шейкина во время выступления на конференции Ассоциации банков России заявила, что за год в России выросли масштабы платежей в пользу незаконных организаторов азартных игр. Она связывала это с тем, что у Роскомнадзора сейчас меньше возможностей блокировать в магазинах AppStore и Google Play приложения нелегальных азартных игр. 

Деятельность онлайн-лотерей и прочих азартных игр в интернете запрещена в России с 2007 г., а с 2018 г. под ограничения попали переводы средств в пользу нелегальных организаторов таких сервисов.

Ранее по теме: В кабмине одобрили запрет на имитацию игровых автоматов на сайтах букмекеров

Осенью 2021 г. «Мобильная карта» стала единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (Единый ЦИПУС). Таким образом, работа букмекеров и тотализаторов, заключивших договор с центром, разрешается. Единый ЦИПУС ведет ведет учет и перевод денежных средств от игроков, а также обработку этих платежей. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных