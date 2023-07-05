Матвиенко поручила оценить правовые рамки работы азартных игр в интернете
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проанализировать работу азартных игр в интернете. Ее слова привела «Парламентская газета».
«В свое время президентом было принято совершенно правильное решение о запрете игровых автоматов и казино в городах и создании для них специальных игровых зон. Но сегодня игры ушли в интернет, и я знаю случаи, когда люди на них подсаживаются. Они проигрывают большие деньги в интернете, становятся игроманами. И самое опасное, что на это подсаживаются и подростки», – сказал спикер.
Матвиенко отметила, что эту сфера надо отрегулировать, чтобы работа таких сервисов «была основана на правилах, чтобы они не работали по беспределу».
В апреле предправления небанковской кредитной организации «Мобильная карта» Елена Шейкина во время выступления на конференции Ассоциации банков России заявила, что за год в России выросли масштабы платежей в пользу незаконных организаторов азартных игр. Она связывала это с тем, что у Роскомнадзора сейчас меньше возможностей блокировать в магазинах AppStore и Google Play приложения нелегальных азартных игр.
Деятельность онлайн-лотерей и прочих азартных игр в интернете запрещена в России с 2007 г., а с 2018 г. под ограничения попали переводы средств в пользу нелегальных организаторов таких сервисов.
Осенью 2021 г. «Мобильная карта» стала единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (Единый ЦИПУС). Таким образом, работа букмекеров и тотализаторов, заключивших договор с центром, разрешается. Единый ЦИПУС ведет ведет учет и перевод денежных средств от игроков, а также обработку этих платежей.