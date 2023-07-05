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Общество

СК назвал предварительные причины аварии с теплоходом в Ярославле

Ведомости

В качестве возможных причин столкновения теплохода с бетонным пирсом в Ярославле рассматриваются техническая неисправность и ошибки управления. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В ходе расследования уголовного дела рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых техническая неисправность, а также ошибки управления», – говорится в сообщении. 

По факту инцидента по материалам ярославской транспортной прокуратуры СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание по статье составляет до двух лет лишения свободы.

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Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Также СК изымает документацию, которая имеет значение для следствия, уточнили в пресс-службе.

5 июля около 11:30 (время совпадает с московским) теплоход «Москва 208» при швартовке врезался в бетонный пирс. После инцидента власти Ярославля ввели режим ЧС, сообщил мэр города Артем Молчанов. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту находились 74 пассажира и семь человек экипажа.  

В результате происшествия было госпитализировано семь человек. Всего за медицинской помощью обратились 12 пассажиров. В департаменте здравоохранения Ярославской области уточнили, что в больницу доставили одного пострадавшего. Еще двоих госпитализированных отпустили на амбулаторное лечение. Кроме того, за медицинской помощью обратились четверо детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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