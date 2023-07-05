СК назвал предварительные причины аварии с теплоходом в Ярославле
В качестве возможных причин столкновения теплохода с бетонным пирсом в Ярославле рассматриваются техническая неисправность и ошибки управления. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«В ходе расследования уголовного дела рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых техническая неисправность, а также ошибки управления», – говорится в сообщении.
По факту инцидента по материалам ярославской транспортной прокуратуры СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание по статье составляет до двух лет лишения свободы.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Также СК изымает документацию, которая имеет значение для следствия, уточнили в пресс-службе.
5 июля около 11:30 (время совпадает с московским) теплоход «Москва 208» при швартовке врезался в бетонный пирс. После инцидента власти Ярославля ввели режим ЧС, сообщил мэр города Артем Молчанов. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту находились 74 пассажира и семь человек экипажа.
В результате происшествия было госпитализировано семь человек. Всего за медицинской помощью обратились 12 пассажиров. В департаменте здравоохранения Ярославской области уточнили, что в больницу доставили одного пострадавшего. Еще двоих госпитализированных отпустили на амбулаторное лечение. Кроме того, за медицинской помощью обратились четверо детей.