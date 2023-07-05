Премьер-министр и глава МВД Франции заявили о нормализации ситуации с беспорядками

Массовые беспорядки начались во Франции в ночь на 28 июня. Интенсивность протестов начала снижаться в ночь на 5 июля. Поводом для беспорядков стало убийство 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. в пригороде Парижа Нантере. Там полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.