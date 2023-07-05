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Общество

Премьер-министр и глава МВД Франции заявили о нормализации ситуации с беспорядками

Ведомости

Во Франции сообщили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками. Об этом во время слушаний в сенате заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманин и премьер-министр Элизабет Борн.

«Ситуация спокойная, но за ней нужно следить», – отметил Дарманин, его слова приводит телеканал BFM TV. Он также рассказал, что в ходе беспорядков было задержано 4000 человек. Их средний возраст составляет 17 лет.

«Ситуация постепенно нормализуется», – уточнила Борн в сенате.

Сегодня вечером во Франции планируют вернуть работу общественного транспорта в обычный режим.

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Массовые беспорядки начались во Франции в ночь на 28 июня. Интенсивность протестов начала снижаться в ночь на 5 июля. Поводом для беспорядков стало убийство 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. в пригороде Парижа Нантере. Там полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.

В отношении стрелявшего полицейского началось расследование, 29 июня ему было предъявлено обвинение, сейчас он находится под арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы у него не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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