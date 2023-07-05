Премьер-министр и глава МВД Франции заявили о нормализации ситуации с беспорядками
Во Франции сообщили о нормализации ситуации с массовыми беспорядками. Об этом во время слушаний в сенате заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманин и премьер-министр Элизабет Борн.
«Ситуация спокойная, но за ней нужно следить», – отметил Дарманин, его слова приводит телеканал BFM TV. Он также рассказал, что в ходе беспорядков было задержано 4000 человек. Их средний возраст составляет 17 лет.
«Ситуация постепенно нормализуется», – уточнила Борн в сенате.
Сегодня вечером во Франции планируют вернуть работу общественного транспорта в обычный режим.
Массовые беспорядки начались во Франции в ночь на 28 июня. Интенсивность протестов начала снижаться в ночь на 5 июля. Поводом для беспорядков стало убийство 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. в пригороде Парижа Нантере. Там полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.
В отношении стрелявшего полицейского началось расследование, 29 июня ему было предъявлено обвинение, сейчас он находится под арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы у него не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.