В ГИБДД заявили, что уклонисты от призыва не смогут сдавать на права

«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился [в военкомат] в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», – сказал Черников (цитата по «РИА Новостям»).