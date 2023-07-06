В ГИБДД заявили, что уклонисты от призыва не смогут сдавать на права
Уклоняющиеся от призыва в армию не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился [в военкомат] в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции, в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», – сказал Черников (цитата по «РИА Новостям»).
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой системы цифрового учета военнообязанных, предусматривающей в том числе рассылку повесток в электронном виде. В рамках нового правила, в случае неявки в военкомат гражданам может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др.
Как отмечал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, закон коснется не только срочников, но и всех военнообязанных. Депутат уточнял, что на текущий весенний призыв, которые завершается 15 июля, правила распространяться не будут.