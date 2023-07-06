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Общество

Испанские правоохранители задержали причастных к угону машин россиян

Ведомости

Гражданская гвардия Испании (входит в МВД) задержала причастных к угону и последующей перепродаже автомобилей, – среди них есть и граждане России. Об этом говорится в пресс-релизе гвардии.

«Арестовано пять человек, граждане России, Румынии и Испании. Им предъявлены обвинения в грабежах с применением силы, фальсификации документов и [незаконном] получении транспортных средств», – говорится в сообщении. По заявлению правоохранителей, расследование длилось больше года.

Уточняется, что было обнаружено 13 угнанных авто, станок для высечки номерных знаков и несколько компьютерных инструментов, оснащенных вредоносным программным обеспечением для открытия и запуска автомобилей. Среди задержанных – три россиянина, гражданин Испании и гражданин Румынии.

Сами автомобили после их угона в Испании отправлялись на продажу в другие страны Европы, а те машины, которые были угнаны в других странах, продавались, в свою очередь, в Испании.

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30 июня генпрокуратура Польши сообщила об аресте российского хоккеиста, не назвав его имени. По данным «Известий», речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе». В польском ведомстве утверждают, что спортсмен якобы собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах, а также передавал ее «своим клиентам», за что получил вознаграждение.

После этого российской посольство в Варшаве направило в министерство иностранных дел Польши ноту с требованием подтвердить сведения о задержании гражданина РФ и выдвигаемых ему обвинениях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия выражает Польше решительный протест в связи с произошедшим и требует объяснений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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