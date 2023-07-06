СМИ сообщили о смерти двоих заразившихся менингитом в Екатеринбурге

В пресс-службе Ozon позже пояснили, что все заболевшие – сотрудники подрядных организаций. В компании добавили, что на складе выполняют все предписания Роспотребнадзора: ввели масочный режим, измеряют температуру и обрабатывают поверхности, проведут общую дезинфекцию, сотрудников с признаками простуды к работе не допускают. В Ozon уточнили, что от инфекции уже вакцинировались более 100 человек.