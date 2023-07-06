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Общество

СМИ сообщили о смерти двоих заразившихся менингитом в Екатеринбурге

Ведомости

Двое заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге умерли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Свердловской области.

Первоначально стало известно о смерти одного человека. Впоследствии поступила информация о гибели второго. Причины их смерти выясняются, уточнили в региональном минздраве.

5 июля управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что менингит был выявлен у семи сотрудников распределительного центра онлайн-ритейлера Ozon, который расположен в Екатеринбурге в логопарке «Кольцовский». В ведомстве уточнили, что предприняты все меры по недопущению распространения инфекции, проводится вакцинация и дезинфекция.

В пресс-службе Ozon позже пояснили, что все заболевшие – сотрудники подрядных организаций. В компании добавили, что на складе выполняют все предписания Роспотребнадзора: ввели масочный режим, измеряют температуру и обрабатывают поверхности, проведут общую дезинфекцию, сотрудников с признаками простуды к работе не допускают. В Ozon уточнили, что от инфекции уже вакцинировались более 100 человек.

Ранее по теме: В Свердловской области у семи сотрудников Ozon обнаружили менингит

В федеральном Роспотребнадзоре пояснили, что возбудитель инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью и может сохраняться на поверхностях лишь непродолжительное время, поэтому риск заражения через посылки со склада отсутствует.

Менингококковая инфекция в 74% может развиться в генерализованную форму в виде общей интоксикации и поражения оболочек головного мозга, летальность может достигать 50%. В 2022 г. «Ведомости» писали, что заболеваемость такими формами менингита резко сократилась на фоне пандемии. Эксперты предполагали, что снижение заболеваемости связано с масочным режимом, так как инфекция передается воздушно-капельным путем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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