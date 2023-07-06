СМИ сообщили о смерти двоих заразившихся менингитом в Екатеринбурге
Двое заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге умерли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Свердловской области.
Первоначально стало известно о смерти одного человека. Впоследствии поступила информация о гибели второго. Причины их смерти выясняются, уточнили в региональном минздраве.
5 июля управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что менингит был выявлен у семи сотрудников распределительного центра онлайн-ритейлера Ozon, который расположен в Екатеринбурге в логопарке «Кольцовский». В ведомстве уточнили, что предприняты все меры по недопущению распространения инфекции, проводится вакцинация и дезинфекция.
В пресс-службе Ozon позже пояснили, что все заболевшие – сотрудники подрядных организаций. В компании добавили, что на складе выполняют все предписания Роспотребнадзора: ввели масочный режим, измеряют температуру и обрабатывают поверхности, проведут общую дезинфекцию, сотрудников с признаками простуды к работе не допускают. В Ozon уточнили, что от инфекции уже вакцинировались более 100 человек.
В федеральном Роспотребнадзоре пояснили, что возбудитель инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью и может сохраняться на поверхностях лишь непродолжительное время, поэтому риск заражения через посылки со склада отсутствует.
Менингококковая инфекция в 74% может развиться в генерализованную форму в виде общей интоксикации и поражения оболочек головного мозга, летальность может достигать 50%. В 2022 г. «Ведомости» писали, что заболеваемость такими формами менингита резко сократилась на фоне пандемии. Эксперты предполагали, что снижение заболеваемости связано с масочным режимом, так как инфекция передается воздушно-капельным путем.