В Свердловской области у семи сотрудников Ozon обнаружили менингит

В 2022 г. «Ведомости» писали, что заболеваемость генерализованными формами менингита резко сократилась на фоне пандемии. Менингококковая инфекция в 74% может развиться в такую форму в виде общей интоксикации и поражения оболочек головного мозга, летальность может достигать 50%. В 2020 г. генерализованная форма менингита была выявлена у 387 человек (69 умерло), в 2021 г. – у 315 человек (умерло 45). За первые четыре месяца 2022 г. эта форма менингита зарегистрирована у 181 человека. Эксперты предполагали, что снижение заболеваемости связано с масочным режимом, так как инфекция передается воздушно-капельным путем.