В Свердловской области у семи сотрудников Ozon обнаружили менингит
В Свердловской области зафиксировано семь случаев менингококковой инфекции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Менингит был выявлен у сотрудников распределительного центра онлайн-ритейлера Ozon, который расположен в Екатеринбурге в логопарке «Кольцовский».
«В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Установлены контактные лица», – сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство предприняло комплекс мер для недопущения распространения заболевания – проводятся дезинфекция помещений и предметов, медицинский осмотр и обследования контактных лиц. Также было вакцинировано более 60 человек.
В Telegram-канале федерального Роспотребнадзора пояснили, что возбудитель инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью и может сохраняться на поверхностях лишь непродолжительное время. «Таким образом, для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», – отметили в ведомстве.
В пресс-службе Ozon позже пояснили, что все заболевшие – сотрудники подрядных организаций. В компании добавили, что на складе выполняют все предписания Роспотребнадзора – ввели масочный режим, измеряют температуру и обрабатывают поверхности, проведут общую дезинфекцию, сотрудников с признаками простуды к работе не допускают. В Ozon уточнили, что от инфекции уже вакцинировались более 100 человек.
В 2022 г. «Ведомости» писали, что заболеваемость генерализованными формами менингита резко сократилась на фоне пандемии. Менингококковая инфекция в 74% может развиться в такую форму в виде общей интоксикации и поражения оболочек головного мозга, летальность может достигать 50%. В 2020 г. генерализованная форма менингита была выявлена у 387 человек (69 умерло), в 2021 г. – у 315 человек (умерло 45). За первые четыре месяца 2022 г. эта форма менингита зарегистрирована у 181 человека. Эксперты предполагали, что снижение заболеваемости связано с масочным режимом, так как инфекция передается воздушно-капельным путем.
В декабре 2022 г. главный санитарный врач Москвы и руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева рассказала, что в столице наблюдалась непростая ситуация с менингококковой инфекцией, заболевание фиксируют в основном среди мигрантов. За 10 месяцев прошлого года среди трудовых мигрантов было обнаружено 32 очага заболевания, количество контактных лиц достигло 10 682, вакцину получили 8 868 человек.