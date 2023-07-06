После смерти шестилетнего ребенка в Екатеринбурге обвинения предъявлены еще двум людям
После гибели шестилетнего мальчика по имени Далер в Екатеринбурге были задержаны и. о. заведующего детского сада и ведущий специалист по опеке и попечительству из управления социальной политики №25, им предъявлены обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
По версии следствия, сотрудник детского сада и специалист по опеке не сообщили в правоохранительные органы о наличии телесных повреждений у ребенка, хотя знали о них.
Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В частности, сотруднице детского сада было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 285 УК РФ), а специалисту по опеке – в халатности, которая привела к смерти человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до десяти и до пяти лет соответственно.
Позже в прокуратуре Свердловской области сообщили, что в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, им было запрещено общаться с потерпевшими, обвиняемыми, подозреваемыми и со свидетелями в рамках уголовного дела. Они также должны будут являться в суд или по вызовам следователя.
26 июня в Екатеринбурге начались поиски ребенка, который якобы рано утром ушел из дома в неизвестном направлении. В поисковых мероприятиях принимали участие более 1000 полицейских и волонтеров. 29 июня ребенок был найден мертвым в большой сумке рядом с гаражами. По данным следствия, мальчик умер еще несколько месяцев назад. Причина и точная давность смерти ребенка будут установлены в ходе судебной экспертизы.
27 июня СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В рамках этого дела сначала была задержана, а потом арестована опекун ребенка Вероника Наумова, в семье которой ребенок живет с 2019 г. По версии следствия, в течение нескольких месяцев после смерти мальчика Наумова «умышленно из корысти» получала выплаты, необходимые на его содержание, и потому не сообщала в органы опеки о его смерти. Ей было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязании ребенка (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).