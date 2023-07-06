После смерти шестилетнего ребенка в Екатеринбурге обвинения предъявлены еще двум людям

27 июня СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В рамках этого дела сначала была задержана, а потом арестована опекун ребенка Вероника Наумова, в семье которой ребенок живет с 2019 г. По версии следствия, в течение нескольких месяцев после смерти мальчика Наумова «умышленно из корысти» получала выплаты, необходимые на его содержание, и потому не сообщала в органы опеки о его смерти. Ей было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязании ребенка (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).