Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик найден мертвым

Уточняется, что ребенок рос в приемной семье. По данным следствия, мальчик умер еще несколько месяцев назад. При этом опекуны скрыли этот факт от сотрудников службы опеки, которые, в свою очередь, «не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна». Ранее официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что тело ребенка было обнаружено в большой сумке рядом с гаражами.