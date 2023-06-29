Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик найден мертвым
Пропавший шестилетний мальчик, поиски которого начались в Екатеринбурге 26 июня, был найден мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
«Ранним утром 29 июня 2023 г. в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения мальчика 2017 года рождения, его тело было обнаружено на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга», – сказано в сообщении.
Уточняется, что ребенок рос в приемной семье. По данным следствия, мальчик умер еще несколько месяцев назад. При этом опекуны скрыли этот факт от сотрудников службы опеки, которые, в свою очередь, «не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна». Ранее официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что тело ребенка было обнаружено в большой сумке рядом с гаражами.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников службы опеки о возможной халатности. Причина и точная давность смерти ребенка будут установлены в ходе судебной экспертизы.
Изначально сообщалось, что мальчик ушел из дома в неизвестном направлении утром 26 июня. О дальнейшем его местонахождении информации не было. По словам Горелых, в поисковых мероприятиях принимали участие более 1000 полицейских и волонтеров. 27 июня СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы, лишение свободы на срок до 20 лет либо смертную казнь.