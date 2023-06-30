В Екатеринбурге суд арестовал опекуна погибшего ребенка по делу об убийстве

По версии следствия, женщина, которая стала опекуном ребенка в августе 2019 г., в течение нескольких месяцев после смерти мальчика «умышленно из корысти» получала выплаты, необходимые на его содержание, и потому не сообщала в органы опеки о его смерти, уточнили в пресс-службе СК по Свердловской области.