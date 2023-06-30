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Общество

В Екатеринбурге суд арестовал опекуна погибшего ребенка по делу об убийстве

Ведомости

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве ребенка. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд отправил Наумову в СИЗО до 26 августа включительно.

Наумова – опекун шестилетнего мальчика, тело которого было найдено в Екатеринбурге 29 июня. Ранее ей предъявили обвинение в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязании ребенка (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).

Поиски ребенка начались 26 июня. Спустя три дня его тело нашли в большой сумке рядом с гаражами. По данным следствия, мальчик умер еще несколько месяцев назад. Причина и точная дата смерти ребенка будут установлены в ходе судебной экспертизы.

По версии следствия, женщина, которая стала опекуном ребенка в августе 2019 г., в течение нескольких месяцев после смерти мальчика «умышленно из корысти» получала выплаты, необходимые на его содержание, и потому не сообщала в органы опеки о его смерти, уточнили в пресс-службе СК по Свердловской области.

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Опекуны ребенка скрыли факт смерти от сотрудников службы опеки, которые, в свою очередь, «не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников службы опеки о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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