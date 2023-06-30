В Екатеринбурге суд арестовал опекуна погибшего ребенка по делу об убийстве
Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве ребенка. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Суд отправил Наумову в СИЗО до 26 августа включительно.
Наумова – опекун шестилетнего мальчика, тело которого было найдено в Екатеринбурге 29 июня. Ранее ей предъявили обвинение в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязании ребенка (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).
Поиски ребенка начались 26 июня. Спустя три дня его тело нашли в большой сумке рядом с гаражами. По данным следствия, мальчик умер еще несколько месяцев назад. Причина и точная дата смерти ребенка будут установлены в ходе судебной экспертизы.
По версии следствия, женщина, которая стала опекуном ребенка в августе 2019 г., в течение нескольких месяцев после смерти мальчика «умышленно из корысти» получала выплаты, необходимые на его содержание, и потому не сообщала в органы опеки о его смерти, уточнили в пресс-службе СК по Свердловской области.
Опекуны ребенка скрыли факт смерти от сотрудников службы опеки, которые, в свою очередь, «не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников службы опеки о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).