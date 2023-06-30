Опекуну погибшего в Екатеринбурге мальчика предъявили обвинение в убийстве
Опекуну шестилетнего мальчика, тело которого было найдено в Екатеринбурге 29 июня, предъявили обвинение в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязании ребенка (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-служба Чкаловского районного суда, передает ТАСС.
26 июня в Екатеринбурге начались поиски ребенка, который якобы рано утром ушел из дома в неизвестном направлении. В поисковых мероприятиях принимали участие более 1000 полицейских и волонтеров. 29 июня ребенок был найден мертвым в большой сумке рядом с гаражами. По данным следствия, мальчик умер еще несколько месяцев назад. Причина и точная давность смерти ребенка будут установлены в ходе судебной экспертизы.
По версии следствия, женщина, которая стала опекуном ребенка в августе 2019 г., в течение нескольких месяцев после смерти мальчика «умышленно из корысти» получала выплаты, необходимые на его содержание, и потому не сообщала в органы опеки о его смерти, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
Опекуны ребенка скрыли факт смерти от сотрудников службы опеки, которые, в свою очередь, «не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников службы опеки о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Помимо этого, 27 июня СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы, лишение свободы на срок до 20 лет либо смертную казнь.