Опекуну погибшего в Екатеринбурге мальчика предъявили обвинение в убийстве

26 июня в Екатеринбурге начались поиски ребенка, который якобы рано утром ушел из дома в неизвестном направлении. В поисковых мероприятиях принимали участие более 1000 полицейских и волонтеров. 29 июня ребенок был найден мертвым в большой сумке рядом с гаражами. По данным следствия, мальчик умер еще несколько месяцев назад. Причина и точная давность смерти ребенка будут установлены в ходе судебной экспертизы.