Гладков сообщил о работе системы ПВО в Белгородской области

6 июля Гладков сообщил, что под обстрел со стороны Украины попало село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате мужчина получил проникающее осколочное ранение брюшной полости. Его состояние оценивалось как тяжелое. Позже Гладков сообщил, что мужчина скончался в машине скорой помощи, и выразил соболезнования родным и близким погибшего.