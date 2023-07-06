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Гладков сообщил о работе системы ПВО в Белгородской области

Ведомости

Над Белгородом сработала система ПВО, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал он.

По словам Гладкова, в результате работы системы ПВО повреждение получила крыша в одном частном домовладении. Сейчас проходит подворовой обход, все оперативные и аварийные службы на месте, добавил губернатор.

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6 июля Гладков сообщил, что под обстрел со стороны Украины попало село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате мужчина получил проникающее осколочное ранение брюшной полости. Его состояние оценивалось как тяжелое. Позже Гладков сообщил, что мужчина скончался в машине скорой помощи, и выразил соболезнования родным и близким погибшего. 

Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины. 6 июля в ежедневной сводке об обстрелах Белгородской области Гладков сообщил о почти сотне прилетов на территорию региона. За сутки никто из жителей не пострадал, уточнил он.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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