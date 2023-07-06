Гладков сообщил о работе системы ПВО в Белгородской области
Над Белгородом сработала система ПВО, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал он.
По словам Гладкова, в результате работы системы ПВО повреждение получила крыша в одном частном домовладении. Сейчас проходит подворовой обход, все оперативные и аварийные службы на месте, добавил губернатор.
6 июля Гладков сообщил, что под обстрел со стороны Украины попало село Новопетровка Валуйского городского округа. В результате мужчина получил проникающее осколочное ранение брюшной полости. Его состояние оценивалось как тяжелое. Позже Гладков сообщил, что мужчина скончался в машине скорой помощи, и выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины. 6 июля в ежедневной сводке об обстрелах Белгородской области Гладков сообщил о почти сотне прилетов на территорию региона. За сутки никто из жителей не пострадал, уточнил он.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».