Гладков: пострадавший при обстреле со стороны ВСУ скончался
Мужчина, пострадавший в результате обстрела села Новопетровка Валуйского городского округа со стороны ВСУ, умер в машине скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью. Самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал он.
Село Новопетровка попало под обстрел ВСУ 6 июля. В результате один мужчина получил проникающее осколочное ранение брюшной полости. Его состояние оценивалось как тяжелое.
Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины. Интенсивность обстрелов Шебекинского городского округа возросла в конце мая. 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На этом фоне началась эвакуация жителей из города и других приграничных территорий – сообщалось об эвакуации почти 60 000 человек. 6 июля в ежедневной сводке об обстрелах Белгородской области Гладков сообщил о почти сотне прилетов на территорию региона. За сутки никто из жителей не пострадал, уточнил он.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».