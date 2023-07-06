Гладков сообщил о пострадавшем в результате обстрела Новопетровки мужчине

Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличивалась, однако в конце июня губернатор отмечал снижение количества обстрелов. В начале июля он призвал жителей приграничного Шебекина возвращаться в город. Он также отмечал, что большая часть предприятий города возвращается к работе.