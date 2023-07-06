Гладков сообщил о пострадавшем в результате обстрела Новопетровки мужчине
В результате обстрела вооруженными силами Украины села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области пострадал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Его состояние оценивается как тяжелое. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу.
6 июля в ежедневной сводке об обстрелах Белгородской области Гладков сообщил о почти сотне прилетов на территорию региона. За сутки никто из жителей не пострадал, уточнил он. В Валуйском горокруге зафиксированы повреждения четырех частных домов.
Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличивалась, однако в конце июня губернатор отмечал снижение количества обстрелов. В начале июля он призвал жителей приграничного Шебекина возвращаться в город. Он также отмечал, что большая часть предприятий города возвращается к работе.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».