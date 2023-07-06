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Гладков сообщил о пострадавшем в результате обстрела Новопетровки мужчине

Ведомости

В результате обстрела вооруженными силами Украины села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области пострадал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Его состояние оценивается как тяжелое. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу.

6 июля в ежедневной сводке об обстрелах Белгородской области Гладков сообщил о почти сотне прилетов на территорию региона. За сутки никто из жителей не пострадал, уточнил он. В Валуйском горокруге зафиксированы повреждения четырех частных домов.  

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Гладков регулярно сообщает об обстрелах Белгородской области со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличивалась, однако в конце июня губернатор отмечал снижение количества обстрелов. В начале июля он призвал жителей приграничного Шебекина возвращаться в город. Он также отмечал, что большая часть предприятий города возвращается к работе.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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