В Крыму задержали мужчину по делу о подрыве железной дороги по заданию Украины

По версии ФСБ, жителя Симферополя 1998 г. р. завербовало Главное управление разведки минобороны Украины, после того как он уехал из Крыма после начала спецоперации. В Одессе он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки. Затем его отправили обратно в Крым, где он 23 февраля по заданию украинских спецслужб подорвал железнодорожное полотно на перегоне Чистенькое – Почтовое в Бахчисарайском районе. В ФСБ уточнили, что он использовал самодельное взрывное устройство, которое ему передали через тайник.