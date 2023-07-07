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Общество

В Крыму задержали мужчину по делу о подрыве железной дороги по заданию Украины

Ведомости

В Симферополе Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала мужчину по делу о подрыве железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ведомства сообщает ТАСС.

По версии ФСБ, жителя Симферополя 1998 г. р. завербовало Главное управление разведки минобороны Украины, после того как он уехал из Крыма после начала спецоперации. В Одессе он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки. Затем его отправили обратно в Крым, где он 23 февраля по заданию украинских спецслужб подорвал железнодорожное полотно на перегоне Чистенькое – Почтовое в Бахчисарайском районе. В ФСБ уточнили, что он использовал самодельное взрывное устройство, которое ему передали через тайник.

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В ведомстве добавили, что задержанный дал признательные показания. Ранее по факту подрыва железной дороги было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия). Он стал его фигурантом. В ФСБ сообщили, что на данный момент суд отправил мужчину под стражу. Следствие, в свою очередь, проверит его на причастность к другим преступлениям.

3 июля ФСБ сообщила, что пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Ведомство задержало гражданина России 1988 г. р., которого завербовали украинские спецслужбы. Уточняется, что он обучался на Украине разведывательно-подрывной деятельности, в том числе освоил курс по минно-взрывному делу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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