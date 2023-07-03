ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма

В июне 2023 г. он прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, добавили в ведомстве. Злоумышленник планировал подорвать автомобиль Аксенова, однако не успел осуществить задуманное. Российские спецслужбы задержали мужчину, когда тот забирал взрывное устройство из тайника.