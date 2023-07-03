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ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма

Ведомости

ФСБ России пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают «РИА Новости».

ФСБ задержала гражданина России 1988 г. р., которого завербовали украинские спецслужбы. Уточняется, что он обучался на Украине разведывательно-подрывной деятельности, в том числе освоил курс по минно-взрывному делу.

В июне 2023 г. он прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, добавили в ведомстве. Злоумышленник планировал подорвать автомобиль Аксенова, однако не успел осуществить задуманное. Российские спецслужбы задержали мужчину, когда тот забирал взрывное устройство из тайника.

Против россиянина завели уголовные дела по статья о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье составляет 20 лет лишения свободы, по второй – восемь лет.

В мае ФСБ сообщила о пресечении подготовки покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма. По данным ведомства, Киев планировал совершить серию терактов в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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