ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма
ФСБ России пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передают «РИА Новости».
ФСБ задержала гражданина России 1988 г. р., которого завербовали украинские спецслужбы. Уточняется, что он обучался на Украине разведывательно-подрывной деятельности, в том числе освоил курс по минно-взрывному делу.
В июне 2023 г. он прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, добавили в ведомстве. Злоумышленник планировал подорвать автомобиль Аксенова, однако не успел осуществить задуманное. Российские спецслужбы задержали мужчину, когда тот забирал взрывное устройство из тайника.
Против россиянина завели уголовные дела по статья о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье составляет 20 лет лишения свободы, по второй – восемь лет.
В мае ФСБ сообщила о пресечении подготовки покушений агентурной сети военной разведки Украины на руководителей Крыма. По данным ведомства, Киев планировал совершить серию терактов в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко.