В Бурятии нашли двух пропавших при сплаве по реке туристов
Спасатели МЧС обнаружили двух из пяти туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Спасатели МЧС России смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук вертолета спасателей, просигналили ракетницей», – сказано в сообщении.
К поиску пропавших туристов был подключен вертолет Ми-8. Услышав сигнал, спасатели высадились в ближайшей точке и направились к обнаруженным туристам пешком. Поиски еще троих человек продолжаются.
6 июля в МЧС сообщили, что при сплаве по реке Снежная в Бурятии четыре катамарана с туристами перевернулись. Троим людям удалось выбраться из воды самостоятельно. Пять человек снесло течением, их судьба была неизвестна.