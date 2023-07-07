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Общество

В Бурятии нашли двух пропавших при сплаве по реке туристов

Ведомости

Спасатели МЧС обнаружили двух из пяти туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. 

«Спасатели МЧС России смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук вертолета спасателей, просигналили ракетницей», – сказано в сообщении. 

К поиску пропавших туристов был подключен вертолет Ми-8. Услышав сигнал, спасатели высадились в ближайшей точке и направились к обнаруженным туристам пешком. Поиски еще троих человек продолжаются.

6 июля в МЧС сообщили, что при сплаве по реке Снежная в Бурятии четыре катамарана с туристами перевернулись. Троим людям удалось выбраться из воды самостоятельно. Пять человек снесло течением, их судьба была неизвестна.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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