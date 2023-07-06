Пять человек пропали без вести при сплаве по реке в Бурятии
В Бурятии перевернулись четыре катамарана с туристами при сплаве по реке Снежная, судьба пятерых человек неизвестна. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
«При сплаве по реке Снежная вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись. Судьба пятерых человек неизвестна», – говорится в сообщении.
Уточняется, что информация поступила от оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) района, на место выдвинулись спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
18 июня МИД РФ со ссылкой на генеральное консульство России в Турции сообщил, что пятеро россиян пострадали в результате аварии в турецкой провинции Анталья, погиб водитель автобуса, который перевозил туристов. Граждане России тогда отправлялись в аэропорт.