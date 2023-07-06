Газета
Общество

Пять человек пропали без вести при сплаве по реке в Бурятии

Ведомости

В Бурятии перевернулись четыре катамарана с туристами при сплаве по реке Снежная, судьба пятерых человек неизвестна. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

«При сплаве по реке Снежная вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись. Судьба пятерых человек неизвестна», – говорится в сообщении. 

Уточняется, что информация поступила от оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) района, на место выдвинулись спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее по теме: Четверо россиян погибли при землетрясении в Турции

18 июня МИД РФ со ссылкой на генеральное консульство России в Турции сообщил, что пятеро россиян пострадали в результате аварии в турецкой провинции Анталья, погиб водитель автобуса, который перевозил туристов. Граждане России тогда отправлялись в аэропорт.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных