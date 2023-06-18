Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Пятеро граждан России пострадали в результате аварии в турецкой провинции Анталья, погиб водитель автобуса, перевозившего туристов, сообщил МИД РФ со ссылкой на генеральное консульство России в Анталье.
Авария произошла в субботу, 17 июня, недалеко от города Манавгат. Автобус с 25 российскими туристами направлялся из Аланьи в аэропорт, уточнили в генконсульстве.
«В результате столкновения с припаркованным у обочины эвакуатором погиб водитель автобуса, получили ранения пять российских граждан», – говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы, угрозы жизни нет. Отмечается, что генконсульство находится на связи с местными властями, администрацией больниц, а также страховыми агентствами и представителями туроператоров.
В августе 2021 г. в районе Манавгата также произошла авария с автобусом, который вез россиян в аэропорт. Генконсульство России в Анталье тогда сообщило, что погибли три россиянина, еще пятеро получили тяжелые травмы. По данным диппредставительства, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось.