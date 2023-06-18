Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

В августе 2021 г. в районе Манавгата также произошла авария с автобусом, который вез россиян в аэропорт. Генконсульство России в Анталье тогда сообщило, что погибли три россиянина, еще пятеро получили тяжелые травмы. По данным диппредставительства, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось.