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Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Ведомости

Пятеро граждан России пострадали в результате аварии в турецкой провинции Анталья, погиб водитель автобуса, перевозившего туристов, сообщил МИД РФ со ссылкой на генеральное консульство России в Анталье.

Авария произошла в субботу, 17 июня, недалеко от города Манавгат. Автобус с 25 российскими туристами направлялся из Аланьи в аэропорт, уточнили в генконсульстве. 

«В результате столкновения с припаркованным у обочины эвакуатором погиб водитель автобуса, получили ранения пять российских граждан», – говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, угрозы жизни нет. Отмечается, что генконсульство находится на связи с местными властями, администрацией больниц, а также страховыми агентствами и представителями туроператоров.

В августе 2021 г. в районе Манавгата также произошла авария с автобусом, который вез россиян в аэропорт. Генконсульство России в Анталье тогда сообщило, что погибли три россиянина, еще пятеро получили тяжелые травмы. По данным диппредставительства, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пересекло разделительную линию, выехало на встречную полосу и перевернулось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных