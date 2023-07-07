Суд обязал школу выплатить компенсацию ученице, которая получила 126 ножевых ранений
Химкинский городской суд Московской области обязал лицей №10 Химок выплатить 1 млн руб. компенсации ученице, которая попала в реанимацию после 126 ударов ножом. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба юридической фирмы BGP Litigation.
Еще по 500 000 руб. школа должна будет выплатить родителям пострадавшей. Кроме того, суд обязал лицей компенсировать лечение ученицы в 5,5 млн руб. Уточняется, что на семью нападавшей никакие выплаты не ложатся.
7 февраля в лицее №10 Химок пятиклассница принесла из дома нож и, заманив одноклассницу в кабинку туалета под предлогом сюрприза, нанесла ей не менее 126 колото-резаных ран, говорилось в иске родителей пострадавшей к школе и семье нападавшей.
Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии, она потеряла значительное количество крови. В тот же день СК возбудил уголовные дела – по факту покушения на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК РФ).
В пресс-службе юридической компании отметили, что девочку удалось спасти. Теперь ей предстоят операции и длительная реабилитация.