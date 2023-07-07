Суд обязал школу выплатить компенсацию ученице, которая получила 126 ножевых ранений

7 февраля в лицее №10 Химок пятиклассница принесла из дома нож и, заманив одноклассницу в кабинку туалета под предлогом сюрприза, нанесла ей не менее 126 колото-резаных ран, говорилось в иске родителей пострадавшей к школе и семье нападавшей.