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Общество

Суд обязал школу выплатить компенсацию ученице, которая получила 126 ножевых ранений

Ведомости

Химкинский городской суд Московской области обязал лицей №10 Химок выплатить 1 млн руб. компенсации ученице, которая попала в реанимацию после 126 ударов ножом. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба юридической фирмы BGP Litigation. 

Еще по 500 000 руб. школа должна будет выплатить родителям пострадавшей. Кроме того, суд обязал лицей компенсировать лечение ученицы в 5,5 млн руб. Уточняется, что на семью нападавшей никакие выплаты не ложатся.

Родители получившей 126 ножевых ранений от одноклассницы девочки требуют компенсацию у лицея

Защита надеется добиться изменений в законодательстве, обеспечивающем безопасность детей в школе

7 февраля в лицее №10 Химок пятиклассница принесла из дома нож и, заманив одноклассницу в кабинку туалета под предлогом сюрприза, нанесла ей не менее 126 колото-резаных ран, говорилось в иске родителей пострадавшей к школе и семье нападавшей. 

Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии, она потеряла значительное количество крови. В тот же день СК возбудил уголовные дела – по факту покушения на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК РФ).

В пресс-службе юридической компании отметили, что девочку удалось спасти. Теперь ей предстоят операции и длительная реабилитация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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