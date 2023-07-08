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Общество

Более 100 населенных пунктов в Подмосковье остались без электричества

Ведомости

После прошедших в Московской области ливней электричество пропало в более чем 100 населенных пунктах, 19 городов и поселков все еще остаются не подключенными. О последствиях прохождения в регионе комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (КНМЯ) говорится в сводке ГУ МЧС по Московской области.

МЧС ранее предупредило о ливнях, грозах и граде, а также сильном ветре с порывами 15–20 м/с. Экстренное предупреждение продлили до конца 8 июля. По данным ведомства, за прошедшие сутки из-за непогоды электричество пропало в 116 населенных пунктах в девяти городских округах.

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«Остаются не подключенными 19 населенных пунктов: Ступино – 10, Коломна – девять», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, в пятницу из-за удара молнии пострадала женщина, ее доставили с ожогами стоп в Коломенскую ЦРБ. Кроме того, в трех округах были повреждены 16 автомобилей, а в Белозерске упавшее дерево повредило остекление двух балконов.

Из-за осадков 7 июля были задержаны 42 железнодорожных состава: 30 пригородных электропоездов и 12 пассажирских поездов дальнего следования, к вечеру движение восстановили по штатному расписанию, говорится в сводке. К ликвидации последствий ливня привлекались 98 человек и 36 единиц техники, уточнили в МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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