Более 100 населенных пунктов в Подмосковье остались без электричества

После прошедших в Московской области ливней электричество пропало в более чем 100 населенных пунктах, 19 городов и поселков все еще остаются не подключенными. О последствиях прохождения в регионе комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (КНМЯ) говорится в сводке ГУ МЧС по Московской области.