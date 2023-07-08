Более 100 населенных пунктов в Подмосковье остались без электричества
После прошедших в Московской области ливней электричество пропало в более чем 100 населенных пунктах, 19 городов и поселков все еще остаются не подключенными. О последствиях прохождения в регионе комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (КНМЯ) говорится в сводке ГУ МЧС по Московской области.
МЧС ранее предупредило о ливнях, грозах и граде, а также сильном ветре с порывами 15–20 м/с. Экстренное предупреждение продлили до конца 8 июля. По данным ведомства, за прошедшие сутки из-за непогоды электричество пропало в 116 населенных пунктах в девяти городских округах.
«Остаются не подключенными 19 населенных пунктов: Ступино – 10, Коломна – девять», – говорится в сообщении.
По данным МЧС, в пятницу из-за удара молнии пострадала женщина, ее доставили с ожогами стоп в Коломенскую ЦРБ. Кроме того, в трех округах были повреждены 16 автомобилей, а в Белозерске упавшее дерево повредило остекление двух балконов.
Из-за осадков 7 июля были задержаны 42 железнодорожных состава: 30 пригородных электропоездов и 12 пассажирских поездов дальнего следования, к вечеру движение восстановили по штатному расписанию, говорится в сводке. К ликвидации последствий ливня привлекались 98 человек и 36 единиц техники, уточнили в МЧС.