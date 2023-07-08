Второй за неделю легкий самолет разбился рядом с аэропортом в Калифорнии

В местной полиции подтвердили гибель всех пассажиров, личности которых не разглашаются. По данным официальных лиц, самолет летел из международного аэропорта Гарри Рид в Лас-Вегасе. Как отмечает телеканал, крушение произошло в районе 4:15 утра, в это время в районе крушения был густой туман.