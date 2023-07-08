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Второй за неделю легкий самолет разбился рядом с аэропортом в Калифорнии

Ведомости

Двухмоторный легкий бизнес-джет Cessna 550 с шестью пассажирами на борту разбился 8 июля неподалеку от аэропорта Френч-Вэлли округа Риверсайд в Калифорнии, передает телеканал Abc7.

В местной полиции подтвердили гибель всех пассажиров, личности которых не разглашаются. По данным официальных лиц, самолет летел из международного аэропорта Гарри Рид в Лас-Вегасе. Как отмечает телеканал, крушение произошло в районе 4:15 утра, в это время в районе крушения был густой туман.

Во вторник, 4 июля, недалеко от аэропорта Френч-Вэлли разбился одномоторный самолет Cessna 172, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали. Крушение произошло вскоре после взлета из этого аэропорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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