Олимпийский чемпион по фехтованию Алехин скончался на 69-м году жизни

Поздняков рассказал, что Алехин в ходе Олимпийских игр 1980 г. в Москве завоевал золото в командной сабле, также он занимал титул чемпиона мира в командных соревнованиях по сабле. После завершения карьеры он работал в качестве тренера в Белоруссии.