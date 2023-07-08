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Олимпийский чемпион по фехтованию Алехин скончался на 69-м году жизни

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Олимпийский чемпион 1980 г. по фехтованию, заслуженный мастер спорта СССР Николай Алехин скончался на 69-м году жизни, сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР, фехтовальщик Николай Алехин», – написал он, выразив соболезнования родным и близким спортсмена.

Поздняков рассказал, что Алехин в ходе Олимпийских игр 1980 г. в Москве завоевал золото в командной сабле, также он занимал титул чемпиона мира в командных соревнованиях по сабле. После завершения карьеры он работал в качестве тренера в Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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