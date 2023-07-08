Олимпийский чемпион по фехтованию Алехин скончался на 69-м году жизни
Олимпийский чемпион 1980 г. по фехтованию, заслуженный мастер спорта СССР Николай Алехин скончался на 69-м году жизни, сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале.
«Ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР, фехтовальщик Николай Алехин», – написал он, выразив соболезнования родным и близким спортсмена.
Поздняков рассказал, что Алехин в ходе Олимпийских игр 1980 г. в Москве завоевал золото в командной сабле, также он занимал титул чемпиона мира в командных соревнованиях по сабле. После завершения карьеры он работал в качестве тренера в Белоруссии.