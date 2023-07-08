Из-за беспорядков на фестивале Эритреи в немецком Гисене пострадали 22 полицейских
В ходе фестиваля Эритреи в небольшом университетском городе Гисен в центральной части Германии вспыхнули беспорядки, в результате которых ранения получили 22 полицейских, передает Spiegel.
«Коллеги подверглись массовому нападению, их забрасывали камнями, бутылками, дымовыми шашками», – заявил представитель полиции.
Фестиваль, отмечает издание, вызывает споры из-за того, что его организатор – Центральный совет эритрейцев в Германии – считается близким к правительству африканского государства. Фестиваль в этом году был заявлен как семейное мероприятие, на котором ожидалось до 2500 человек, но в его программе были заявлены и политические выступления.
Городские власти изначально запретили проведение фестиваля, но затем суд отменил это решение, отмечает издание. Около тысячи полицейских заранее готовилась к приезду потенциально агрессивных противников мероприятия. В ходе столкновений с демонстрантами полиция применила дубинки, перцовые баллончики и водомет, более 200 человек были задержаны. Как указывает Spiegel, в прошлом году проведение фестиваля также обернулось беспорядками.
Эритрея расположена на берегу Красного моря вблизи стратегически важного морского пути из Европы в Индийский океан через Суэцкий канал. Эритрея – восьмая по уровню бедности страна в Африке: по оценке Всемирного банка, на 2021 г. ВВП страны составлял $642,5 на душу населения. В стране действует однопартийная политическая система. Лидер страны Афеверки, генеральный секретарь Народного фронта освобождения Эритреи, добившегося независимости страны, ни разу не участвовал в выборах.