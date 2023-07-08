Из-за беспорядков на фестивале Эритреи в немецком Гисене пострадали 22 полицейских

Фестиваль, отмечает издание, вызывает споры из-за того, что его организатор – Центральный совет эритрейцев в Германии – считается близким к правительству африканского государства. Фестиваль в этом году был заявлен как семейное мероприятие, на котором ожидалось до 2500 человек, но в его программе были заявлены и политические выступления.