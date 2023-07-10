В России временно запретят сдавать на права в ГИБДД после нетрезвого вождения

В середине июня в пресс-службе ГАИ Москвы сообщили, что по итогам пяти месяцев 2023 г. число ДТП по вине нетрезвых водителей снизилось на 27,6%. Всего с начала года произошло 110 таких аварий, в которых число погибших и пострадавших снизилось на 66,7% и 26,1% соответственно. Для сравнения: за весь 2022 г. произошло 351 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате 58 человек погибли, еще 472 пострадали.