В России временно запретят сдавать на права в ГИБДД после нетрезвого вождения
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается запрет на выдачу или повторную сдачу экзамена на права в ГИБДД после вождения в нетрезвом виде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 г. Согласно российскому законодательству, административное наказание в отношении нетрезвого водителя действует год с момента вступления постановления в силу. Повторная сдача на права возможна будет только по истечении срока привлечения к ответственности, то есть через год, уточнил ТАСС.
Помимо этого подписанный закон запрещает допускать к экзаменам тех, кого лишили водительских прав или отстранили от деятельности, связанной с управлением транспортом, а также за отказ от медосвидетельствования.
Согласно действующему законодательству, наказание за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусматривает лишение прав сроком на 1,5-2 года и штраф в размере до 30 000 руб. (ст. 12.8 КоАП РФ). В случае повторного вождения в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух или трех лет в зависимости от причинения вреда здоровью пострадавшего человека (ст. 264.1 УК РФ).
В середине июня в пресс-службе ГАИ Москвы сообщили, что по итогам пяти месяцев 2023 г. число ДТП по вине нетрезвых водителей снизилось на 27,6%. Всего с начала года произошло 110 таких аварий, в которых число погибших и пострадавших снизилось на 66,7% и 26,1% соответственно. Для сравнения: за весь 2022 г. произошло 351 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате 58 человек погибли, еще 472 пострадали.