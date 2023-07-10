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В России временно запретят сдавать на права в ГИБДД после нетрезвого вождения

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается запрет на выдачу или повторную сдачу экзамена на права в ГИБДД после вождения в нетрезвом виде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 г. Согласно российскому законодательству, административное наказание в отношении нетрезвого водителя действует год с момента вступления постановления в силу. Повторная сдача на права возможна будет только по истечении срока привлечения к ответственности, то есть через год, уточнил ТАСС.

Помимо этого подписанный закон запрещает допускать к экзаменам тех, кого лишили водительских прав или отстранили от деятельности, связанной с управлением транспортом, а также за отказ от медосвидетельствования.

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Согласно действующему законодательству, наказание за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусматривает лишение прав сроком на 1,5-2 года и штраф в размере до 30 000 руб. (ст. 12.8 КоАП РФ). В случае повторного вождения в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух или трех лет в зависимости от причинения вреда здоровью пострадавшего человека (ст. 264.1 УК РФ).

В середине июня в пресс-службе ГАИ Москвы сообщили, что по итогам пяти месяцев 2023 г. число ДТП по вине нетрезвых водителей снизилось на 27,6%. Всего с начала года произошло 110 таких аварий, в которых число погибших и пострадавших снизилось на 66,7% и 26,1% соответственно. Для сравнения: за весь 2022 г. произошло 351 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате 58 человек погибли, еще 472 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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