Президент наградил орденом Александра Невского писателя Александра Проханова

Проханов родился в 1938 г. в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. В настоящий момент является главным редактором газеты «Завтра». Известен такими книгами, как «Там, в Афганистане», «Теплоход «Иосиф Бродский», «Господин Гексоген» и др.