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Президент наградил орденом Александра Невского писателя Александра Проханова

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении писателя и публициста Александра Проханова орденом Александра Невского. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Проханова Александра Андреевича – председателя общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов «Русская мечта», – следует из указа.

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Проханов родился в 1938 г. в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. В настоящий момент является главным редактором газеты «Завтра». Известен такими книгами, как «Там, в Афганистане», «Теплоход «Иосиф Бродский», «Господин Гексоген» и др.

В июне Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской (РС, составная часть Боснии и Герцеговины) Милорада Додика «за большой вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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