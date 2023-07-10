Президент наградил орденом Александра Невского писателя Александра Проханова
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении писателя и публициста Александра Проханова орденом Александра Невского. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Проханова Александра Андреевича – председателя общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов «Русская мечта», – следует из указа.
Проханов родился в 1938 г. в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. В настоящий момент является главным редактором газеты «Завтра». Известен такими книгами, как «Там, в Афганистане», «Теплоход «Иосиф Бродский», «Господин Гексоген» и др.
В июне Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской (РС, составная часть Боснии и Герцеговины) Милорада Додика «за большой вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской».