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Общество

Путин подписал закон о сохранности жилья и имущества осужденных

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым будет обеспечиваться сохранность жилья и имущества осужденных во время отбывания ими наказания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанная инициатива дополняет гл. 39 Уголовно-процессуального кодекса РФ новой ст. 313 (1). Среди мер по обеспечению сохранности значатся: опечатывание жилья, запрет для Росреестра на регистрацию передачи или ограничения прав на жилье без личного участия осужденного, а также запрет на регистрацию в подобном жилье граждан по месту жительства или пребывания.

Летом 2020 г. Конституционный суд (КС) России признал неконституционными меры по охране жилья отбывающих наказание осужденных. Тогда в суде обязали создать механизм, который позволит сохранить жилье таким гражданам. 

Уже в сентябре того же года Минюст РФ предложил поправки в закон, в соответствии с которыми суд сможет запрещать проводить сделки с недвижимостью осужденных лиц – продавать ее или регистрировать там других людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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