Путин подписал закон о сохранности жилья и имущества осужденных
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым будет обеспечиваться сохранность жилья и имущества осужденных во время отбывания ими наказания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Подписанная инициатива дополняет гл. 39 Уголовно-процессуального кодекса РФ новой ст. 313 (1). Среди мер по обеспечению сохранности значатся: опечатывание жилья, запрет для Росреестра на регистрацию передачи или ограничения прав на жилье без личного участия осужденного, а также запрет на регистрацию в подобном жилье граждан по месту жительства или пребывания.
Летом 2020 г. Конституционный суд (КС) России признал неконституционными меры по охране жилья отбывающих наказание осужденных. Тогда в суде обязали создать механизм, который позволит сохранить жилье таким гражданам.
Уже в сентябре того же года Минюст РФ предложил поправки в закон, в соответствии с которыми суд сможет запрещать проводить сделки с недвижимостью осужденных лиц – продавать ее или регистрировать там других людей.