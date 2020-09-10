Минюст предложил запретить проводить сделки с жильем осужденных

Изменения предлагается внести в ст. 313 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В соответствии с действующим законодательством, если у осужденного человека есть имущество или жилье, которое во время его заключения останется без присмотра, суд выносит определение или постановление о принятии мер по их охране. Однако Конституционный суд России признал эту норму не соответствующей конституции, поскольку там не указаны конкретные охранные меры, а также лица, ответственные за сохранность собственности, пояснили в Минюсте.