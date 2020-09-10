Минюст предложил запретить проводить сделки с жильем осужденных
Минюст России предложил поправки в закон, в соответсвии с которыми суд сможет запрещать проводить сделки с недвижимостью осужденных лиц — продавать ее или регистрировать там других людей. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Согласно законопроекту в целях обеспечения сохранности жилого помещения судом с учетом обстоятельств конкретного дела устанавливаются запрет регистрации граждан в соответствующем жилом помещении и (или) запрет государственной регистрации перехода права, ограничения права и обременения соответствующего объекта недвижимости», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Изменения предлагается внести в ст. 313 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В соответствии с действующим законодательством, если у осужденного человека есть имущество или жилье, которое во время его заключения останется без присмотра, суд выносит определение или постановление о принятии мер по их охране. Однако Конституционный суд России признал эту норму не соответствующей конституции, поскольку там не указаны конкретные охранные меры, а также лица, ответственные за сохранность собственности, пояснили в Минюсте.
Минюст предложил возложить обязанность по охране имущества и жилья осужденных на органы местного самоуправления и Росгвардию. Также собственник недвижимости сможет передать ее в доверительное управление. При этом расходы по охране жилья, в соответствии с законопроектом, будут возложены на самого осужденного.