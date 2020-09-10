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Минюст предложил запретить проводить сделки с жильем осужденных

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Минюст России предложил поправки в закон, в соответсвии с которыми суд сможет запрещать проводить сделки с недвижимостью осужденных лиц — продавать ее или регистрировать там других людей. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Согласно законопроекту в целях обеспечения сохранности жилого помещения судом с учетом обстоятельств конкретного дела устанавливаются запрет регистрации граждан в соответствующем жилом помещении и (или) запрет государственной регистрации перехода права, ограничения права и обременения соответствующего объекта недвижимости», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения предлагается внести в ст. 313 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В соответствии с действующим законодательством, если у осужденного человека есть имущество или жилье, которое во время его заключения останется без присмотра, суд выносит определение или постановление о принятии мер по их охране. Однако Конституционный суд России признал эту норму не соответствующей конституции, поскольку там не указаны конкретные охранные меры, а также лица, ответственные за сохранность собственности, пояснили в Минюсте.

Минюст предложил возложить обязанность по охране имущества и жилья осужденных на органы местного самоуправления и Росгвардию. Также собственник недвижимости сможет передать ее в доверительное управление. При этом расходы по охране жилья, в соответствии с законопроектом, будут возложены на самого осужденного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных