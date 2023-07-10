Путин назначил прокуроров шести регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых прокуроров шести регионов, документ опубликован на портале правовой информации.
В соответствии с президентским указом на пятилетний срок назначены:
Андрей Жугин – прокурором Ивановской области. Начал службу в 1998 г. в прокуратуре Оренбургской области. С апреля 2021 г. состоял в должности прокурора Севастополя, а в октябре того же года указом президента стал первым заместителем прокурора Владимирской области;
Дмитрий Коданев – прокурором Рязанской области. Служит в прокуратуре с 1997 г., начав с должности следователя прокуратуры Твери, дослужился до зампрокурора Тверской области. В ноябре 2019 г. стал первым зампрокурора Смоленской области;
Андрей Мошков – прокурором Псковской области. Служил в органах прокуратуры Смоленской области с 2002 г. до июня 2021 г., когда был назначен первым зампрокурора Хакасии;
Сергей Швецов – прокурором Новгородской области. Начал проходить службу в органах прокуратуры с 1999 г., заняв через три года должность прокурора Кольского района Мурманской области. В апреле 2019 г. назначен на должность заместителя прокурора Мурманской области;
Виктор Эпп – прокурором Дагестана. Начал службу стажером прокуратуры Сапожковского района Рязанской области в 1989 г., дослужившись в 2013 г. до должности зампрокурора этого региона. В марте 2021 г. назначен прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа;
Александр Яновский – прокурором Забайкальского края. Начал службу в прокуратуре в 2002 г., через десять лет возглавил прокуратуру Центрального района Волгограда. В июле 2021 г. стал первым зампрокурора Республики Алтай.
Указ президента вступает в силу с сегодняшнего дня.
В декабре прошлого года Путин назначил прокуроров четырех новых регионов страны на пятилетний срок. Прокурором ЛНР назначен Глеб Михайлов, Запорожской области – Кирилл Осипчук, Херсонской области – Андрей Петров, ДНР – Андрей Спивак.