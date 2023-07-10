Путин назначил прокуроров шести регионов

Андрей Жугин – прокурором Ивановской области. Начал службу в 1998 г. в прокуратуре Оренбургской области. С апреля 2021 г. состоял в должности прокурора Севастополя, а в октябре того же года указом президента стал первым заместителем прокурора Владимирской области;