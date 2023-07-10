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Путин назначил прокуроров шести регионов

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых прокуроров шести регионов, документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с президентским указом на пятилетний срок назначены:

  • Андрей Жугин – прокурором Ивановской области. Начал службу в 1998 г. в прокуратуре Оренбургской области. С апреля 2021 г. состоял в должности прокурора Севастополя, а в октябре того же года указом президента стал первым заместителем прокурора Владимирской области;

  • Дмитрий Коданев – прокурором Рязанской области. Служит в прокуратуре с 1997 г., начав с должности следователя прокуратуры Твери, дослужился до зампрокурора Тверской области. В ноябре 2019 г. стал первым зампрокурора Смоленской области;

  • Андрей Мошков – прокурором Псковской области. Служил в органах прокуратуры Смоленской области с 2002 г. до июня 2021 г., когда был назначен первым зампрокурора Хакасии;

  • Сергей Швецов – прокурором Новгородской области. Начал проходить службу в органах прокуратуры с 1999 г., заняв через три года должность прокурора Кольского района Мурманской области. В апреле 2019 г. назначен на должность заместителя прокурора Мурманской области;

  • Виктор Эпп – прокурором Дагестана. Начал службу стажером прокуратуры Сапожковского района Рязанской области в 1989 г., дослужившись в 2013 г. до должности зампрокурора этого региона. В марте 2021 г. назначен прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа;

  • Александр Яновский – прокурором Забайкальского края. Начал службу в прокуратуре в 2002 г., через десять лет возглавил прокуратуру Центрального района Волгограда. В июле 2021 г. стал первым зампрокурора Республики Алтай.

Указ президента вступает в силу с сегодняшнего дня.

В декабре прошлого года Путин назначил прокуроров четырех новых регионов страны на пятилетний срок. Прокурором ЛНР назначен Глеб Михайлов, Запорожской области – Кирилл Осипчук, Херсонской области – Андрей Петров, ДНР – Андрей Спивак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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