Оператора International training ITI оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Среди компаний, которые отказались локализовывать данные пользователей на территории России, – компания Apple, сервис по бронированию жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch, фотохостинг Pinterest, компания Google и мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). В прошлом году он был оштрафован на 18 млн руб. – это максимальное наказание за повторное нарушение. В первый раз с компании взыскали штраф в размере 4 млн руб. в августе 2021 г.