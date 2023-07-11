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Общество

Оператора International training ITI оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал оператора International training ITI на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. 

Компания была признана виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой статье для юрлиц предусматривает штраф до 6 млн руб. Уточняется, что представители  International training ITI в суд не явились.

Согласно закону о персональных данных, компании обязаны хранить данные россиян в дата-центрах, расположенных в стране. В случае если сервис отказывается переносить персональные данные, он может быть заблокирован. В частности, в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять требования нового законодательства и была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.

Среди компаний, которые отказались локализовывать данные пользователей на территории России, – компания Apple, сервис по бронированию жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch, фотохостинг Pinterest, компания Google и мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). В прошлом году он был оштрафован на 18 млн руб. – это максимальное наказание за повторное нарушение. В первый раз с компании взыскали штраф в размере 4 млн руб. в августе 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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