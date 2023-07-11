Оператора International training ITI оштрафовали за отказ локализовать данные россиян
Таганский районный суд Москвы оштрафовал оператора International training ITI на 1 млн руб. за отказ локализовать данные россиян, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Компания была признана виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой статье для юрлиц предусматривает штраф до 6 млн руб. Уточняется, что представители International training ITI в суд не явились.
Согласно закону о персональных данных, компании обязаны хранить данные россиян в дата-центрах, расположенных в стране. В случае если сервис отказывается переносить персональные данные, он может быть заблокирован. В частности, в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять требования нового законодательства и была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.
Среди компаний, которые отказались локализовывать данные пользователей на территории России, – компания Apple, сервис по бронированию жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch, фотохостинг Pinterest, компания Google и мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). В прошлом году он был оштрафован на 18 млн руб. – это максимальное наказание за повторное нарушение. В первый раз с компании взыскали штраф в размере 4 млн руб. в августе 2021 г.