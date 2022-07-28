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WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей из-за повторного отказа локализовать данные

Ведомости

Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 млн руб. из-за отказа локализовать данные пользователей на территории России, об этом сообщают «РИА Новости». Это максимальное наказание за повторное нарушение. 

Первый раз мессенджер был оштрафован по этой статье 26 августа 2021 г. Тогда с компании взыскали штраф в размере 4 млн руб. 

Сегодня суд также оштрафовал владельца американского мессенджера Snapchat — компанию Snap Inc — по этой же статье на 1 млн руб. Ей грозил штраф в размере до 6 млн руб. Суд также рассмотрит иск в отношении музыкального сервиса Spotify.

В РФ принят закон о персональных данных, согласно которому компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения российского законодательства по этой статье сервис может быть заблокирован. В частности, в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять требования нового законодательства и была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.

Среди компаний, которые отказались локализовывать данные пользователей на территории России, – компания Apple, сервис по бронированию жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch, фотохостинг Pinterest и компания Google. Все они, за исключением последней, были оштрафованы в этом году на 2 млн руб. Google повторно нарушила законодательство и была оштрафована на 15 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных