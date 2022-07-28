WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей из-за повторного отказа локализовать данные
Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 млн руб. из-за отказа локализовать данные пользователей на территории России, об этом сообщают «РИА Новости». Это максимальное наказание за повторное нарушение.
Первый раз мессенджер был оштрафован по этой статье 26 августа 2021 г. Тогда с компании взыскали штраф в размере 4 млн руб.
Сегодня суд также оштрафовал владельца американского мессенджера Snapchat — компанию Snap Inc — по этой же статье на 1 млн руб. Ей грозил штраф в размере до 6 млн руб. Суд также рассмотрит иск в отношении музыкального сервиса Spotify.
В РФ принят закон о персональных данных, согласно которому компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения российского законодательства по этой статье сервис может быть заблокирован. В частности, в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять требования нового законодательства и была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.
Среди компаний, которые отказались локализовывать данные пользователей на территории России, – компания Apple, сервис по бронированию жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch, фотохостинг Pinterest и компания Google. Все они, за исключением последней, были оштрафованы в этом году на 2 млн руб. Google повторно нарушила законодательство и была оштрафована на 15 млн руб.
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