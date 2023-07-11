Минпромторг изучит возможность введения сертификации электросамокатов

Российские власти стали все чаще говорить о проблемах с безопасностью использования электросамокатов на дорогах. Ранее сообщалось, что Минтранс прорабатывает вопрос о включении в КоАП положений, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В конце мая депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч.