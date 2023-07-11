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Минпромторг изучит возможность введения сертификации электросамокатов

Ведомости

Минпромторг прорабатывает возможность введения обязательной сертификации электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо МВД депутату Госдумы Александру Якубовскому.

В Минпромторге в ответе на запрос газеты отметили, что в России недостаточно развита нормативная правовая среда, регулирующая производство и эксплуатацию СИМ. При этом электросамокаты выступают участниками дорожного движения и являются источниками повышенной опасности. В Минпромторге отметили, что с февраля 2023 г. в России был запущен ГОСТ для электросамокатов, но он является добровольным.

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова подчеркнула, что обязательную сертификацию проходят товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей. Якубовский отметил, что обязательная сертификация – это инструмент защиты интересов пользователей СИМ, пишут «Известия».

В начале июля начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников сообщил, что число аварий с участием электросамокатов и других СИМ выросло более чем на 56%.

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Российские власти стали все чаще говорить о проблемах с безопасностью использования электросамокатов на дорогах. Ранее сообщалось, что Минтранс прорабатывает вопрос о включении в КоАП положений, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). В конце мая депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч.

Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, скорость электросамокатов и других СИМ ограничена до 25 км/ч. Также на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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