В Совфеде предложили устанавливать госномера на электросамокаты
Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны получить госномера, чтобы можно было фиксировать правонарушения и выписывать штрафы водителям СИМ. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети, передает ТАСС.
«Первостепенной задачей сегодня должна быть обязательная государственная регистрация всех средств индивидуальной мобильности, присвоение им государственных номерных знаков и, соответственно, установка на них номерных знаков. Следующий шаг – это создание надежной системы фиксации правонарушений», – сказал сенатор.
Васильев отметил, что говорить о введении штрафов для водителей СИМ преждевременно, поскольку для начала нужно создать систему контроля за передвижением водителей электросамокатов.
При условии, что передвигающиеся на таком транспорте считаются полноценными участниками дорожного движения, для СИМ должны быть выделены специальные дорожки. По словам сенатора, во многих городах они «просто отсутствуют». Кроме того, обратил внимание Васильев, не во всех населенных пунктах есть фиксирующие нарушения устройства, а значит, «пользователи СИМ будут поставлены в заведомо неравные условия».
Последние месяцы российские власти стали все чаще обращать внимание на проблему с электросамокатами на дорогах. Сейчас Минтранс прорабатывает вопрос о включении в КоАП положений, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), писали «Известия» в начале июля со ссылкой на письмо ведомства в Госдуму.
В конце мая депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов. Инициативу поддержал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отметив, что это поможет снизить число ДТП.
Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, скорость электросамокатов и других СИМ ограничена до 25 км/ч. Также на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг.