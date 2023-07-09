В Совфеде предложили устанавливать госномера на электросамокаты

При условии, что передвигающиеся на таком транспорте считаются полноценными участниками дорожного движения, для СИМ должны быть выделены специальные дорожки. По словам сенатора, во многих городах они «просто отсутствуют». Кроме того, обратил внимание Васильев, не во всех населенных пунктах есть фиксирующие нарушения устройства, а значит, «пользователи СИМ будут поставлены в заведомо неравные условия».