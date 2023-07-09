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Общество

В Совфеде определили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем

Ведомости

Штраф за езду на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) одновременно двух человек может составлять 1000 руб. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

О том, что Минтранс планирует включить в КоАП положения, предусматривающие штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), писали «Известия».

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В МВД уточняли, что сейчас водителям электросамокатов выписывают штрафы по ст. 12.29 и ст. 12.30 КоАП. Максимальная сумма штрафа по обеим статьям составляет 1500 руб. Однако в статьях не прописано, что наказание предусмотрено для пользователей самокатов. Сейчас там перечислены только велосипедисты и «другие лица, непосредственно участвующие в процессе дорожного движения».

С 1 марта в силу вступило постановление правительства, согласно которому электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочие аналогичные транспортные средства получили статус СИМ. После утверждения новых правил в кабмине пояснили, что скорость такого транспорта будет ограничена до 25 км/ч. При этом на СИМ можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если масса транспортного средства не превышает 35 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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