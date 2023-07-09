В Совфеде определили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем
Штраф за езду на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) одновременно двух человек может составлять 1000 руб. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.
О том, что Минтранс планирует включить в КоАП положения, предусматривающие штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), писали «Известия».
В МВД уточняли, что сейчас водителям электросамокатов выписывают штрафы по ст. 12.29 и ст. 12.30 КоАП. Максимальная сумма штрафа по обеим статьям составляет 1500 руб. Однако в статьях не прописано, что наказание предусмотрено для пользователей самокатов. Сейчас там перечислены только велосипедисты и «другие лица, непосредственно участвующие в процессе дорожного движения».
С 1 марта в силу вступило постановление правительства, согласно которому электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочие аналогичные транспортные средства получили статус СИМ. После утверждения новых правил в кабмине пояснили, что скорость такого транспорта будет ограничена до 25 км/ч. При этом на СИМ можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если масса транспортного средства не превышает 35 кг.