В Совфеде определили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем

В МВД уточняли, что сейчас водителям электросамокатов выписывают штрафы по ст. 12.29 и ст. 12.30 КоАП. Максимальная сумма штрафа по обеим статьям составляет 1500 руб. Однако в статьях не прописано, что наказание предусмотрено для пользователей самокатов. Сейчас там перечислены только велосипедисты и «другие лица, непосредственно участвующие в процессе дорожного движения».