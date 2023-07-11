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Очевидцы обнаружили живыми пропавших в Пермском крае туристов

Ведомости

Туристов, пропавших в Пермском крае при сплаве по реке Усьва, обнаружили в 30 км до конца маршрута. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 км до конца маршрута. Все живы и здоровы. На реке сухие перекаты, поэтому они идут медленно», – сообщили агентству в экстренных службах. Также в министерстве территориальной безопасности края сообщили, что группу видели в районе Грузинского моста 10 июля.

11 июля в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о пропаже группы туристов из 22 человек, в том числе 11 детей, на маршруте по реке Усьва. Туристы начали сплав по реке 4 июля, а 9 июля группа должна была встретиться с водителем в поселке Усьва Горнозаводского городского округа.

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Руководитель туристического клуба «Твои яркие выходные» Алексей Светлаков в интервью «КП Пермь» отмечал, что обычно сплавы по реке проводятся весной, летом же двигаться по Усьве достаточно сложно из-за обмеления. По его словам, из-за этого они могли продолжить путь пешком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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