Очевидцы обнаружили живыми пропавших в Пермском крае туристов

11 июля в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о пропаже группы туристов из 22 человек, в том числе 11 детей, на маршруте по реке Усьва. Туристы начали сплав по реке 4 июля, а 9 июля группа должна была встретиться с водителем в поселке Усьва Горнозаводского городского округа.