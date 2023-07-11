Очевидцы обнаружили живыми пропавших в Пермском крае туристов
Туристов, пропавших в Пермском крае при сплаве по реке Усьва, обнаружили в 30 км до конца маршрута. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 км до конца маршрута. Все живы и здоровы. На реке сухие перекаты, поэтому они идут медленно», – сообщили агентству в экстренных службах. Также в министерстве территориальной безопасности края сообщили, что группу видели в районе Грузинского моста 10 июля.
11 июля в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о пропаже группы туристов из 22 человек, в том числе 11 детей, на маршруте по реке Усьва. Туристы начали сплав по реке 4 июля, а 9 июля группа должна была встретиться с водителем в поселке Усьва Горнозаводского городского округа.
Руководитель туристического клуба «Твои яркие выходные» Алексей Светлаков в интервью «КП Пермь» отмечал, что обычно сплавы по реке проводятся весной, летом же двигаться по Усьве достаточно сложно из-за обмеления. По его словам, из-за этого они могли продолжить путь пешком.