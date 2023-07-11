Ассоциация дайверов PADI оштрафована за отказ локализовать данные россиян

Юрист дайверской ассоциации Илья Ходоков настаивал в суде, что протокол Роскомнадзором составлен незаконно в связи с малозначительностью правонарушения и технической невозможностью блокировать пользователей из РФ, при этом у компании нет цели, по его словам, собирать данные россиян.