Ассоциация дайверов PADI оштрафована за отказ локализовать данные россиян
422-й участок мирового суда Таганского района признал PADI Americas Inc. виновным по делу об отказе локализовать в России данные россиян.
Судья Тимур Вахрамеев назначил компании штраф в размере 1,5 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КОАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета), передает корреспондент «Ведомостей».
Роскомнадзор составил протокол в связи с проведенным анализом, который показал, что PADI осуществляет сбор персональных данных в том числе граждан России.
Юрист дайверской ассоциации Илья Ходоков настаивал в суде, что протокол Роскомнадзором составлен незаконно в связи с малозначительностью правонарушения и технической невозможностью блокировать пользователей из РФ, при этом у компании нет цели, по его словам, собирать данные россиян.
Из ответа PADI Роскомнадзору на запрос следует, что сайт не ориентирован на российских пользователей.