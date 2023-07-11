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Общество

Ассоциация дайверов PADI оштрафована за отказ локализовать данные россиян

Ведомости

422-й участок мирового суда Таганского района признал PADI Americas Inc. виновным по делу об отказе локализовать в России данные россиян.

Судья Тимур Вахрамеев назначил компании штраф в размере 1,5 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КОАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета), передает корреспондент «Ведомостей».

Роскомнадзор составил протокол в связи с проведенным анализом, который показал, что PADI осуществляет сбор персональных данных в том числе граждан России.

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Юрист дайверской ассоциации Илья Ходоков настаивал в суде, что протокол Роскомнадзором составлен незаконно в связи с малозначительностью правонарушения и технической невозможностью блокировать пользователей из РФ, при этом у компании нет цели, по его словам, собирать данные россиян.

Из ответа PADI Роскомнадзору на запрос следует, что сайт не ориентирован на российских пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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