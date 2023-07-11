В Екатеринбурге зафиксирован абсолютный температурный рекорд
11 июля температура воздуха в Екатеринбурге прогрелась до 40 градусов выше нуля, это абсолютный максимум. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
«11июля в Екатеринбурге впервые за период наблюдений 187 лет отмечена температура воздуха 40 градусов по шкале Цельсия», – говорится в Telegram-канале учреждения.
Там добавили, что до этого абсолютный температурный максимум был установлен в столице Урала 16 июля 2020 г. – 39,1 градуса выше нуля.
Аномальная жара в Свердловской, Челябинской и Курганской областях наблюдается с 10 июля. В этот день воздух в Екатеринбурге раскалился до 38,3 градуса, а в Кургане температура достигала 37,6 градуса.
В Уральском гидрометцентре сообщили, что жара в регионе спадет в ближайшие дни. 12-13 июля в Свердловской области прогнозируется приход атмосферного фронта с кратковременными дождями, сильными ливнями, грозами и шквалистым ветром до 25-27 м/с. С 13 по 18 июля жары на Урале не ожидается, температура воздуха днем будет составлять 18-24 градуса выше нуля, ночью – 9-14 градусов.