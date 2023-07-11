В Екатеринбурге зафиксирован абсолютный температурный рекорд

В Уральском гидрометцентре сообщили, что жара в регионе спадет в ближайшие дни. 12-13 июля в Свердловской области прогнозируется приход атмосферного фронта с кратковременными дождями, сильными ливнями, грозами и шквалистым ветром до 25-27 м/с. С 13 по 18 июля жары на Урале не ожидается, температура воздуха днем будет составлять 18-24 градуса выше нуля, ночью – 9-14 градусов.