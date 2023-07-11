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Общество

В Екатеринбурге зафиксирован абсолютный температурный рекорд

Ведомости

11 июля температура воздуха в Екатеринбурге прогрелась до 40 градусов выше нуля, это абсолютный максимум. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

«11июля в Екатеринбурге впервые за период наблюдений 187 лет отмечена температура воздуха 40 градусов по шкале Цельсия», – говорится в Telegram-канале учреждения.

Там добавили, что до этого абсолютный температурный максимум был установлен в столице Урала 16 июля 2020 г. – 39,1 градуса выше нуля.

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Аномальная жара в Свердловской, Челябинской и Курганской областях наблюдается с 10 июля. В этот день воздух в Екатеринбурге раскалился до 38,3 градуса, а в Кургане температура достигала 37,6 градуса.

В Уральском гидрометцентре сообщили, что жара в регионе спадет в ближайшие дни. 12-13 июля в Свердловской области прогнозируется приход атмосферного фронта с кратковременными дождями, сильными ливнями, грозами и шквалистым ветром до 25-27 м/с. С 13 по 18 июля жары на Урале не ожидается, температура воздуха днем будет составлять 18-24 градуса выше нуля, ночью – 9-14 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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