В России могут разрешить установку зарядок для электрокаров без согласия жильцов
Управляющим компаниям (УК) могут разрешить устанавливать зарядные станции для электромобилей на паркингах и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию письма Минстроя к предприятиям отрасли ЖКХ.
Кроме того, следует из письма, девелоперов моугт обязать устанавливать зарядки на стадии строительства жилого дома.
Основатель и генеральный директор Edison Technologies Михаил Крапивной указал на дефицит таких станций в России. По его слвам, владельцам электрокаров приходится планировать маршруты относительно расположения зарядок. В компании поддержали инициативу Минстроя, отметив, что такие станции не помешают жильцам пользоваться инфраструктурой и не создадут «бытовых неудобств».
Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова уточнила, что сейчас власти прорабатывают технические и юридические нормы для реализации инициативы. В частности, вопросы касаются роли УК в процессе установки, оплаты электроэнергии и круга лиц, которым будет доступна такая станция, – всем желающим или только жильцам дома. Булгакова объяснила, что сейчас установку зарядки на паркинге или во дворе дома нужно согласовывать с жильцами и РСО.
Вице-президент НП «Национальный жилищный конгресс» Александр Гулылев также отнесся к инициативе положительно, подчеркнув, что за размещение зарядных станций станций должны отвечать УК, которые знают, какие мощности сможет выдержать дом.
В июне в Минпромторге сообщили «Известиям», что до конца 2023 г. в 32 регионах России планируется установить 659 быстрых зарядных станций для электрокаров. Там добавили, что сейчас в стране уже работают 4400 зарядок. В частности, в Москве с 2020 г. установлено более 400 зарядных устройств для электромобилей, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Еще 200 станций доступны для электробусов.
В начале июля Собянин представил зарядную станцию для электромобилей, оснащенную отечественным программным обеспечением (ПО) и состоящую полностью из отечественных компонентов. По его словам, к такой станции одновременно можно подключить до трех электромобилей. Среднее время зарядки составляет от 10–20 до 40–60 минут.