В России могут разрешить установку зарядок для электрокаров без согласия жильцов

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова уточнила, что сейчас власти прорабатывают технические и юридические нормы для реализации инициативы. В частности, вопросы касаются роли УК в процессе установки, оплаты электроэнергии и круга лиц, которым будет доступна такая станция, – всем желающим или только жильцам дома. Булгакова объяснила, что сейчас установку зарядки на паркинге или во дворе дома нужно согласовывать с жильцами и РСО.