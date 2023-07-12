В Москве обнаружили тело дочери экс-губернатора Пензенской области

Обращение в правоохранительные органы поступило от консьержки жилого дома в Пресненском районе, которая сообщила о жалобах Бочкаревой на состояние здоровья накануне. Предпринимательница была найдена мертвой в своей квартире. Точная причина смерти пока не установлена.