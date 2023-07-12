В Москве обнаружили тело дочери экс-губернатора Пензенской области
В Москве обнаружили тело предпринимателя Натальи Бочкаревой, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Она также является дочерью бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, который умер в 2016 г.
Обращение в правоохранительные органы поступило от консьержки жилого дома в Пресненском районе, которая сообщила о жалобах Бочкаревой на состояние здоровья накануне. Предпринимательница была найдена мертвой в своей квартире. Точная причина смерти пока не установлена.
Бочкарева владела долями в лесоперерабатывающих и хлебопекарных компаниях. В 2021 г. Telegram-канал Baza писал, что предпринимательница отдала мошенникам порядка 16 млн руб. на «снятие порчи».
Ее отец, экс-губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, скончался 22 июня 2016 г. Он возглавлял Пензенскую область с 1998 г. С должности губернатора ушел в 2015 г. в связи с истечением срока полномочий.