Газета
Общество

В Москве обнаружили тело дочери экс-губернатора Пензенской области

Ведомости

В Москве обнаружили тело предпринимателя Натальи Бочкаревой, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Она также является дочерью бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, который умер в 2016 г.

Обращение в правоохранительные органы поступило от консьержки жилого дома в Пресненском районе, которая сообщила о жалобах Бочкаревой на состояние здоровья накануне. Предпринимательница была найдена мертвой в своей квартире. Точная причина смерти пока не установлена.

Бочкарева владела долями в лесоперерабатывающих и хлебопекарных компаниях. В 2021 г. Telegram-канал Baza писал, что предпринимательница отдала мошенникам порядка 16 млн руб. на «снятие порчи».

Ее отец, экс-губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, скончался 22 июня 2016 г. Он возглавлял Пензенскую область с 1998 г. С должности губернатора ушел в 2015 г. в связи с истечением срока полномочий. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных