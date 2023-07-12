МВД России и Белоруссии задержали восьмерых наркокурьеров
Сотрудники наркоконтроля МВД Белоруссии совместно с российскими коллегами пресекли деятельность группы, занимающейся международными поставками наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии в своем Telegram-канале.
«Задержано восемь оптовых сбытчиков и курьеров. В одном случае изъято свыше 12 кг таблеток MDMA, во втором – более 60 кг мефедрона», – говорится в сообщении.
В белорусском МВД отметили, что между силовиками двух стран налажена работа по выявлению и пресечению каналов поставок запрещенных веществ. В частности, Россия и Белоруссия совместными усилиями устанавливают и задерживают участников международного наркотрафика, а также тех, кто отвечает за работу интернет-магазинов, продающих такую продукцию.
По данным белорусского ведомства, за первые шесть месяцев была пресечена деятельность 24 наркомаркетов, а также перекрыто 18 каналов поставок и транзита запрещенных веществ через Белоруссию. Также сотрудники правоохранительных органов ликвидировали одну нарколабораторию и 53 помещения «для выращивания дурманящих растений».
Всего из незаконного оборота МВД Белоруссии изъяло более 300 кг наркотиков и 190 кг психотропных веществ.
По данным МВД России, в 2022 г. силовики изъяли 31 т запрещенных веществ – на треть больше, чем в 2021 г. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в прошлом году было выявлено 173 000 наркопреступлений и более 75 000 злоумышленников.