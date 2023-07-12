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Общество

МВД России и Белоруссии задержали восьмерых наркокурьеров

Ведомости

Сотрудники наркоконтроля МВД Белоруссии совместно с российскими коллегами пресекли деятельность группы, занимающейся международными поставками наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Задержано восемь оптовых сбытчиков и курьеров. В одном случае изъято свыше 12 кг таблеток MDMA, во втором – более 60 кг мефедрона», – говорится в сообщении.

В белорусском МВД отметили, что между силовиками двух стран налажена работа по выявлению и пресечению каналов поставок запрещенных веществ. В частности, Россия и Белоруссия совместными усилиями устанавливают и задерживают участников международного наркотрафика, а также тех, кто отвечает за работу интернет-магазинов, продающих такую продукцию.

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По данным белорусского ведомства, за первые шесть месяцев была пресечена деятельность 24 наркомаркетов, а также перекрыто 18 каналов поставок и транзита запрещенных веществ через Белоруссию. Также сотрудники правоохранительных органов ликвидировали одну нарколабораторию и 53 помещения «для выращивания дурманящих растений».

Всего из незаконного оборота МВД Белоруссии изъяло более 300 кг наркотиков и 190 кг психотропных веществ.

По данным МВД России, в 2022 г. силовики изъяли 31 т запрещенных веществ – на треть больше, чем в 2021 г. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в прошлом году было выявлено 173 000 наркопреступлений и более 75 000 злоумышленников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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