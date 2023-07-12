МВД России и Белоруссии задержали восьмерых наркокурьеров

По данным МВД России, в 2022 г. силовики изъяли 31 т запрещенных веществ – на треть больше, чем в 2021 г. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в прошлом году было выявлено 173 000 наркопреступлений и более 75 000 злоумышленников.