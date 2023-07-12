Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался в работе на Украину
Подозреваемый в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого сознался, что его завербовали на Украине. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Станислав Ржицкий был убит 10 июля. Его тело было обнаружено вблизи улицы Береговой в Краснодаре. После этого Следственный комитет (СК) России возбудил по ст. 105 УК РФ (убийство). Дело взял под контроль руководитель регионального управления СК Андрей Маслов. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил ему доложить о ходе расследования.
Близкий к Минобороны источник сообщал «Ведомостям», что Ржицкий вышел на пенсию в 2020 г. Позже он устроился в мобилизационный отдел администрации города. Собеседник предполагал, что он мог стать мишенью украинских спецслужб из-за того, что до него было проще дотянуться, чем до действующих военных.
Позже правоохранители сообщили о задержании 64-летнего Сергея Денисенко, в ходе обыска у него обнаружили пистолет с глушителем.