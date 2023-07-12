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Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался в работе на Украину

Ведомости

Подозреваемый в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого сознался, что его завербовали на Украине. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Станислав Ржицкий был убит 10 июля. Его тело было обнаружено вблизи улицы Береговой в Краснодаре. После этого Следственный комитет (СК) России возбудил по ст. 105 УК РФ (убийство). Дело взял под контроль руководитель регионального управления СК Андрей Маслов. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил ему доложить о ходе расследования.

Близкий к Минобороны источник сообщал «Ведомостям», что Ржицкий вышел на пенсию в 2020 г. Позже он устроился в мобилизационный отдел администрации города. Собеседник предполагал, что он мог стать мишенью украинских спецслужб из-за того, что до него было проще дотянуться, чем до действующих военных.

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Позже правоохранители сообщили о задержании 64-летнего Сергея Денисенко, в ходе обыска у него обнаружили пистолет с глушителем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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