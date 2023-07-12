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Общество

Суд арестовал двоих подозреваемых по делу о нападении на мужчину из-за прически

Ведомости

Суд арестовал до 10 сентября двоих подозреваемых в нападении на мужчину в подмосковной Электростали, в результате которого у пострадавшего была срезана часть кожи головы. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

Инцидент произошел 9 июля в городе Электросталь Московской области. Конфликт произошел у одного из домов на ул. Спортивная. Причиной конфликта, предварительно, мог стать цвет волос пострадавшего. По данным «Осторожно новости», у него был зеленый ирокез. Двое мужчин решили отрезать юноше волосы и в результате «нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы», сообщало МВД. 19-летний пострадавший был госпитализирован, ему предстоит несколько операций.

Первый подозреваемый был задержан 10 июля, второй – 11 июля. Ими оказались житель республики Коми 1999 года рождения и житель Калужской области 1993 года рождения. По данным следствия, один из них уже привлекался к ответственности за грабеж и кражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и ч. 2. ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до пяти и семи лет соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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