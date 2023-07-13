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В Туапсинском районе нашли тела двух пропавших без вести после ливней

Ведомости

В Туапсинском районе Краснодарского края найдены тела девушки и пожилого мужчины, пропавших накануне после ливней в регионе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

«Только что обнаружены тела двоих жителей Туапсинского района, пропавших без вести во время подтопления 12 июля. Это 19-летняя девушка и 67-летний мужчина», – заявил собеседник агентства.

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12 июля в пресс-службе оперштаба Кубани сообщили о троих пропавших после подтопления Туапсинского района из-за сильных дождей. Позже ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнил, что число пропавших выросло до четырех человек. По данным Telegram-канала Shot, изначально сообщалось о троих пропавших жителях дома, куда вода попала в районе 6 утра. Позже стало известно, что без вести пропал еще один мужчина, находившийся рядом с этим домом в машине, которую смыло потоком воды.

Сильные дожди в Краснодарском крае наблюдаются с конца прошлой недели. Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Туапсинского района был введен режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. Из-за сильного ливня подтопленными оказались улицы поселков. Кроме того, на дорогу в районе поселка Новомихайловский сошел сель.

В оперштабе Краснодарского края ранее сегодня сообщили, что к вечеру 12 июля вода сошла или была откачена. Всего из-за непогоды подтопленными оказались 650 дворов, 290 домовладений, а также подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов. В пострадавших от стихии поселениях Туапсинского района продолжаются работы по восстановлению водоснабжения и электроснабжения, уточнили в оперштабе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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