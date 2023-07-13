В Туапсинском районе нашли тела двух пропавших без вести после ливней

12 июля в пресс-службе оперштаба Кубани сообщили о троих пропавших после подтопления Туапсинского района из-за сильных дождей. Позже ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнил, что число пропавших выросло до четырех человек. По данным Telegram-канала Shot, изначально сообщалось о троих пропавших жителях дома, куда вода попала в районе 6 утра. Позже стало известно, что без вести пропал еще один мужчина, находившийся рядом с этим домом в машине, которую смыло потоком воды.