В Туапсинском районе нашли тела двух пропавших без вести после ливней
В Туапсинском районе Краснодарского края найдены тела девушки и пожилого мужчины, пропавших накануне после ливней в регионе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
«Только что обнаружены тела двоих жителей Туапсинского района, пропавших без вести во время подтопления 12 июля. Это 19-летняя девушка и 67-летний мужчина», – заявил собеседник агентства.
12 июля в пресс-службе оперштаба Кубани сообщили о троих пропавших после подтопления Туапсинского района из-за сильных дождей. Позже ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнил, что число пропавших выросло до четырех человек. По данным Telegram-канала Shot, изначально сообщалось о троих пропавших жителях дома, куда вода попала в районе 6 утра. Позже стало известно, что без вести пропал еще один мужчина, находившийся рядом с этим домом в машине, которую смыло потоком воды.
Сильные дожди в Краснодарском крае наблюдаются с конца прошлой недели. Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Туапсинского района был введен режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. Из-за сильного ливня подтопленными оказались улицы поселков. Кроме того, на дорогу в районе поселка Новомихайловский сошел сель.
В оперштабе Краснодарского края ранее сегодня сообщили, что к вечеру 12 июля вода сошла или была откачена. Всего из-за непогоды подтопленными оказались 650 дворов, 290 домовладений, а также подъезды и первые этажи 39 многоквартирных домов. В пострадавших от стихии поселениях Туапсинского района продолжаются работы по восстановлению водоснабжения и электроснабжения, уточнили в оперштабе.