Четыре человека пропали после прошедших ливней в Краснодарском крае
В результате потопа, вызванного ливнями, в Туапсинском районе Краснодарского края три человека пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Кубани.
«Пострадавших и погибших нет. Трое человек числятся пропавшими», – сказано в сообщении.
Позже Telegram-канал Shot сообщил, что число пропавших без вести увеличилось до четырех человек. По информации Telegram-канала, изначально было известно о троих жителях дома, куда вода попала в районе 6 утра. Позже стало известно, что без вести пропал еще один мужчина, находившийся рядом с этим домом в машине, которую смыло потоком воды. Позже ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю подтвердил, что число пропавших выросло до четырех человек.
Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Туапсинского района был введен режим ЧС. Сильные дожди в регионе наблюдаются с конца прошлой недели. Ранее в МЧС по Краснодарскому краю предупреждали, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В связи с этим власти закрыли все пляжи Сочи и предупредили жителей и туристов об опасности купания в такую погоду.
Ранее сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. Из-за сильного ливня подтопленными оказались улицы поселков. Кроме того, на дорогу в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Транспорт пока что проезжает по одной полосе.