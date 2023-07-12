Четыре человека пропали после прошедших ливней в Краснодарском крае

Позже Telegram-канал Shot сообщил, что число пропавших без вести увеличилось до четырех человек. По информации Telegram-канала, изначально было известно о троих жителях дома, куда вода попала в районе 6 утра. Позже стало известно, что без вести пропал еще один мужчина, находившийся рядом с этим домом в машине, которую смыло потоком воды. Позже ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю подтвердил, что число пропавших выросло до четырех человек.