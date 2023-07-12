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Общество

Четыре человека пропали после прошедших ливней в Краснодарском крае

Ведомости

В результате потопа, вызванного ливнями, в Туапсинском районе Краснодарского края три человека пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Кубани. 

«Пострадавших и погибших нет. Трое человек числятся пропавшими», – сказано в сообщении. 

Позже Telegram-канал Shot сообщил, что число пропавших без вести увеличилось до четырех человек. По информации Telegram-канала, изначально было известно о троих жителях дома, куда вода попала в районе 6 утра. Позже стало известно, что без вести пропал еще один мужчина, находившийся рядом с этим домом в машине, которую смыло потоком воды. Позже ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю подтвердил, что число пропавших выросло до четырех человек.

Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Туапсинского района был введен режим ЧС.  Сильные дожди в регионе наблюдаются с конца прошлой недели. Ранее в МЧС по Краснодарскому краю предупреждали, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В связи с этим власти закрыли все пляжи Сочи и предупредили жителей и туристов об опасности купания в такую погоду.

Ранее сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. Из-за сильного ливня подтопленными оказались улицы поселков. Кроме того, на дорогу в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Транспорт пока что проезжает по одной полосе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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