Газета
Общество

В Сочи закрыли все пляжи из-за непогоды

Ведомости

Все пляжи Сочи закрыты в связи с непогодой, купание запрещено. Об этом сообщает пресс-служба департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города в своем Telegram-канале.

«В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждения. Купание запрещено», – говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что 9 и 10 июля на участке  Магри – Веселое есть риск формирования смерчей над морем. Также море штормит. В администрации предупредили туристов, что заходить в воду опасно. 

На странице администрации Сочи «ВКонтакте» говорится, что в городе возможно выпадение большого количества осадков с градом. Кроме того, не исключены резкие подъемы уровней воды на реках до неблагоприятных отметок. Ранее власти города отмечали, что «основной удар стихии» обрушится на Сочи в ночь на 10 июля.

В Хостинском районе курорта из-за ливней потоком воды унесло около десяти автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Также подтопленными оказались два дома, однако жильцов эвакуировать не стали, добавили там.

Ранее по теме: В Сочи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мацеста

8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, мэрия города сообщила о продлении запрета на купание в Черном море. Спасатели призвали жителей и туристов отнестись к ситуации серьезно и не подвергать свою жизнь и здоровье опасности. В мэрии отметили, что запрет может быть снят в любой момент, как только улучшится погода и стихнет шторм.

Ранее в МЧС предупредили, что на территории Краснодарского края с 7 по 10 июля ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. На реках и водотоках бассейна реки Кубани в юго-восточной территории края, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды.

 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных