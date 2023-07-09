В Сочи закрыли все пляжи из-за непогоды
Все пляжи Сочи закрыты в связи с непогодой, купание запрещено. Об этом сообщает пресс-служба департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города в своем Telegram-канале.
«В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждения. Купание запрещено», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что 9 и 10 июля на участке Магри – Веселое есть риск формирования смерчей над морем. Также море штормит. В администрации предупредили туристов, что заходить в воду опасно.
На странице администрации Сочи «ВКонтакте» говорится, что в городе возможно выпадение большого количества осадков с градом. Кроме того, не исключены резкие подъемы уровней воды на реках до неблагоприятных отметок. Ранее власти города отмечали, что «основной удар стихии» обрушится на Сочи в ночь на 10 июля.
В Хостинском районе курорта из-за ливней потоком воды унесло около десяти автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Также подтопленными оказались два дома, однако жильцов эвакуировать не стали, добавили там.
8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, мэрия города сообщила о продлении запрета на купание в Черном море. Спасатели призвали жителей и туристов отнестись к ситуации серьезно и не подвергать свою жизнь и здоровье опасности. В мэрии отметили, что запрет может быть снят в любой момент, как только улучшится погода и стихнет шторм.
Ранее в МЧС предупредили, что на территории Краснодарского края с 7 по 10 июля ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. На реках и водотоках бассейна реки Кубани в юго-восточной территории края, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды.