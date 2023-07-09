В Сочи закрыли все пляжи из-за непогоды

8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в море из-за шторма и донного течения. Сегодня, 9 июля, мэрия города сообщила о продлении запрета на купание в Черном море. Спасатели призвали жителей и туристов отнестись к ситуации серьезно и не подвергать свою жизнь и здоровье опасности. В мэрии отметили, что запрет может быть снят в любой момент, как только улучшится погода и стихнет шторм.