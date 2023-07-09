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Общество

В Сочи потоком воды после ливней унесло десять машин

Ведомости

В Хостинском районе Сочи из-за ливней потоком воды унесло около десяти автомобилей, два дома оказались подтоплены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«От оперативного дежурного МКУ "Службы спасения" поступила информация о том, что по улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин», — передает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

В Хосте на улице Кипарисовая был подтоплен первый этаж четырехэтажного жилого дома, а в здании на улице Шоссейной вода попала в цокольный этаж. В домах откачивают воды, жильцов не эвакуировали, пострадавших нет, уточнили в МЧС.

Накануне, 8 июля, власти Анапы ввели запрет на купание в море из-за шторма и донного течения. Сегодня ограничения продолжают действовать. Запрет может быть снят в любой момент, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм, уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее по теме: Власти Анапы запретили купание в море из-за шторма

Ранее в ведомстве предупредили, что на территории региона с 7 по 10 июля ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В МЧС сообщили, что на реках и водотоках бассейна реки Кубани в юго-восточной территории края, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды. 

В середине июня в Сочи река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей, в результате чего подтопило автомобили, придомовые территории и несколько зданий в Хостинском районе, сообщало МЧС. Было объявлено штормовое предупреждение, жителям и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, а власти приняли решение временно закрыть пляжи города до полного восстановления погоды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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