В Сочи потоком воды после ливней унесло десять машин

Ранее в ведомстве предупредили, что на территории региона с 7 по 10 июля ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В МЧС сообщили, что на реках и водотоках бассейна реки Кубани в юго-восточной территории края, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды.