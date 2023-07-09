В Сочи потоком воды после ливней унесло десять машин
В Хостинском районе Сочи из-за ливней потоком воды унесло около десяти автомобилей, два дома оказались подтоплены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«От оперативного дежурного МКУ "Службы спасения" поступила информация о том, что по улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин», — передает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
В Хосте на улице Кипарисовая был подтоплен первый этаж четырехэтажного жилого дома, а в здании на улице Шоссейной вода попала в цокольный этаж. В домах откачивают воды, жильцов не эвакуировали, пострадавших нет, уточнили в МЧС.
Накануне, 8 июля, власти Анапы ввели запрет на купание в море из-за шторма и донного течения. Сегодня ограничения продолжают действовать. Запрет может быть снят в любой момент, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм, уточнили в пресс-службе мэрии.
Ранее в ведомстве предупредили, что на территории региона с 7 по 10 июля ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В МЧС сообщили, что на реках и водотоках бассейна реки Кубани в юго-восточной территории края, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды.
В середине июня в Сочи река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей, в результате чего подтопило автомобили, придомовые территории и несколько зданий в Хостинском районе, сообщало МЧС. Было объявлено штормовое предупреждение, жителям и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, а власти приняли решение временно закрыть пляжи города до полного восстановления погоды.