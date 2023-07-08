Власти Анапы запретили купание в море из-за шторма
В Анапе 8 июля власти ввели запрет на купание в Черном море из-за шторма и сильного донного течения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэрия города.
«Сегодня купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8.07.2023 заходить в воду очень опасно!» – говорится в сообщении.
7 июля в ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили, что на территории региона ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В ведомстве сообщили, что такая погода может продлиться до 10 июля включительно. Там также рассказали, что 8 и 9 июля, а также ночью и утром 10 июля по восточной половине Азовского моря местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости 1–2 км в сочетании с грозой, градом и усилением ветра при грозах до 20–25 м/с.
В середине июня штормовое предупреждение было объявлено в Сочи, жителям и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, а власти приняли решение временно закрыть пляжи Сочи до полного восстановления погоды. Река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей, результате чего подтопило автомобили, придомовые территории и несколько зданий в Хостинском районе, сообщало МЧС.
17 июня в Одесской области Украины ввели запрет на купание в море и лов рыбы и морепродуктов из-за обнаружения в воде возбудителей инфекционных болезней.