Власти Анапы запретили купание в море из-за шторма

7 июля в ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили, что на территории региона ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В ведомстве сообщили, что такая погода может продлиться до 10 июля включительно. Там также рассказали, что 8 и 9 июля, а также ночью и утром 10 июля по восточной половине Азовского моря местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости 1–2 км в сочетании с грозой, градом и усилением ветра при грозах до 20–25 м/с.