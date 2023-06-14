В Сочи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мацеста
Река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате подтопило автомобили, придомовые территории и несколько зданий в Хостинском районе. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщение о разливе реки поступило МЧС в 4 утра 14 июня (время совпадает с московским). В результате подтопленными оказались четыре придомовые территории, офисное здание и водо-насосная станция. В МЧС подчеркнули, что социально значимые объекты водой затронуты не были.
В пресс-службе администрации Сочи сообщили о проведении ликвидации последствий разлива. По данным властей, за час выпало не менее 15 мм осадков, в результате на Мацесте сработал датчик поднятия уровня воды, которая достигла отметки «опасное явление».
Помимо подтопления дорог и домов, были повреждены сети газопровода, отметили в администрации города. Сейчас на месте работают аварийные бригады.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, уточнили в пресс-службе. 14 июня в городе также ожидаются сильные дожди и ливни с грозами и градом. В связи с этим жителям Сочи и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды.
Власти приняли решение временно закрыть пляжи Сочи до полного восстановления погоды, заявил мэр города Алексей Копайгородский. Он уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет. В ликвидации последствий непогоды задействованы 184 человека и 42 единицы техники.