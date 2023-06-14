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В Сочи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мацеста

Ведомости

Река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате подтопило автомобили, придомовые территории и несколько зданий в Хостинском районе. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о разливе реки поступило МЧС в 4 утра 14 июня (время совпадает с московским). В результате подтопленными оказались четыре придомовые территории, офисное здание и водо-насосная станция. В МЧС подчеркнули, что социально значимые объекты водой затронуты не были.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили о проведении ликвидации последствий разлива. По данным властей, за час выпало не менее 15 мм осадков, в результате на Мацесте сработал датчик поднятия уровня воды, которая достигла отметки «опасное явление».

Помимо подтопления дорог и домов, были повреждены сети газопровода, отметили в администрации города. Сейчас на месте работают аварийные бригады. 

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, уточнили в пресс-службе. 14 июня в городе также ожидаются сильные дожди и ливни с грозами и градом. В связи с этим жителям Сочи и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды.

Власти приняли решение временно закрыть пляжи Сочи до полного восстановления погоды, заявил мэр города Алексей Копайгородский. Он уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет. В ликвидации последствий непогоды задействованы 184 человека и 42 единицы техники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных