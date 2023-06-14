В Сочи из-за сильных дождей вышла из берегов река Мацеста

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, уточнили в пресс-службе. 14 июня в городе также ожидаются сильные дожди и ливни с грозами и градом. В связи с этим жителям Сочи и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды.