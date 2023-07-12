Режим ЧС ввели в нескольких населенных пунктах Краснодарского края после ливня
Власти Краснодарского края из-за сильных осадков ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
«Есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. Из-за сильного ливня подтопленными оказались улицы поселков. Кроме того, на дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Транспорт пока что проезжает по одной полосе.
Губернатор отметил, что спасатели эвакуировали туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения. По его словам, после прекращения осадков уровень воды в реках начал спадать. Также воду с федеральных дорог откачивают экстренные службы.
Кондратьев уточнил, что во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение.
Сильные дожди в регионе наблюдаются с конца прошлой недели. Ранее в МЧС по Краснодарскому краю ранее предупреждали, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В связи с этим власти закрыли все пляжи Сочи и предупредили жителей и туристов об опасности купания в такую погоду.
Кроме того, запрет на купание продолжает действовать в Анапе. Власти ввели его 8 июля из-за шторма и донного течения. 10 июля ограничение было продлено еще на один день из-за непогоды.