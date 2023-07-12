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Режим ЧС ввели в нескольких населенных пунктах Краснодарского края после ливня

Ведомости

Власти Краснодарского края из-за сильных осадков ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы», – говорится в сообщении. 

Ранее сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпало 144 мм осадков. Из-за сильного ливня подтопленными оказались улицы поселков. Кроме того, на дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Транспорт пока что проезжает по одной полосе.

Губернатор отметил, что спасатели эвакуировали туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения. По его словам, после прекращения осадков уровень воды в реках начал спадать. Также воду с федеральных дорог откачивают экстренные службы.

Кондратьев уточнил, что во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение.

Сильные дожди в регионе наблюдаются с конца прошлой недели. Ранее в МЧС по Краснодарскому краю ранее предупреждали, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В связи с этим власти закрыли все пляжи Сочи и предупредили жителей и туристов об опасности купания в такую погоду.

Кроме того, запрет на купание продолжает действовать в Анапе. Власти ввели его 8 июля из-за шторма и донного течения. 10 июля ограничение было продлено еще на один день из-за непогоды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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