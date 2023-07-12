Режим ЧС ввели в нескольких населенных пунктах Краснодарского края после ливня

Сильные дожди в регионе наблюдаются с конца прошлой недели. Ранее в МЧС по Краснодарскому краю ранее предупреждали, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. В связи с этим власти закрыли все пляжи Сочи и предупредили жителей и туристов об опасности купания в такую погоду.