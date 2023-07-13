В Иркутской области на реке Лена произошла утечка нефтепродуктов

По данным губернатора, на месте происшествия установили три ряда бонового заграждения и применили сорбент для очистки акватории. «На данный момент за боны нефтепродукты не вытекают. К танкеру подогнали дополнительное судно, чтобы перекачать топливо на него. Работа уже началась. К вечеру планируют устранить последствия разлива», – уточнил Кобзев.