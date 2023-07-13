В Иркутской области на реке Лена произошла утечка нефтепродуктов
В Иркутской области на реке Лена произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
По данному факту отделом Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК проводится доследственная проверка. По данным ведомства, 13 июля в городе Усть-Куте была обнаружена течь нефтепродуктов с судна ТР-1026, которое стало на погрузку дизельным топливом.
Проверку проводит и Осетровская транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что судно эксплуатировалось ООО «Коралит».
По данным губернатора, на месте происшествия установили три ряда бонового заграждения и применили сорбент для очистки акватории. «На данный момент за боны нефтепродукты не вытекают. К танкеру подогнали дополнительное судно, чтобы перекачать топливо на него. Работа уже началась. К вечеру планируют устранить последствия разлива», – уточнил Кобзев.
Специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области возьмут пробы, чтобы выяснить как утечка отразилась на акватории реки, добавил губернатор.