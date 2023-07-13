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Общество

В Иркутской области на реке Лена произошла утечка нефтепродуктов

Ведомости

В Иркутской области на реке Лена произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По данному факту отделом Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК проводится доследственная проверка. По данным ведомства, 13 июля в городе Усть-Куте была обнаружена течь нефтепродуктов с судна ТР-1026, которое стало на погрузку дизельным топливом.

Проверку проводит и Осетровская транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что судно эксплуатировалось ООО «Коралит».

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По данным губернатора, на месте происшествия установили три ряда бонового заграждения и применили сорбент для очистки акватории. «На данный момент за боны нефтепродукты не вытекают. К танкеру подогнали дополнительное судно, чтобы перекачать топливо на него. Работа уже началась. К вечеру планируют устранить последствия разлива», – уточнил Кобзев.

Специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области возьмут пробы, чтобы выяснить как утечка отразилась на акватории реки, добавил губернатор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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